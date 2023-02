Lenzburg Polizeiauto kommt bei Einsatzfahrt von Strasse ab und bleibt stecken Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau ist bei der Autobahnausfahrt in Lenzburg im Dreck gelandet. Verletzt wurde niemand, auch der Schaden ist eher gering. Doch weiterfahren konnten die Beamten trotzdem nicht mehr.

ArgoviaToday/Michelle Brunner

So schnell ist die Polizei selten an einem Einsatzort: Am Mittwochabend ist ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Aargau kurz vor 22 Uhr bei der A1-Ausfahrt in Lenzburg von der Strasse abgekommen und an einer Böschung gelandet. Die Beamten waren gemeinsam mit anderen Patrouillen unterwegs zu einem Einsatzort, nachdem eine Meldung über einen Einbruch eingegangen war, erklärt Polizei-Sprecher Bernhard Graser.

Doch in Lenzburg war für das Fahrzeug der Einsatz beendet. Die Beamten wären weitergefahren, wäre das Auto nicht steckengeblieben. Verletzt wurde niemand, der Schaden hielt sich in Grenzen – lediglich die Stossstange wurde beschädigt. Ein Abschlepper musste die Polizei schliesslich aus der misslichen Lage retten. (vro/ArgoviaToday)

