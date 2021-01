Lenzburg plant ein «Jugendfest light» – das letzte Wort wird Corona haben

Die Medienmitteilung, welche die Stadt Lenzburg am Montag verschickt hat, klingt wie eine Absage des Jugendfestumzugs und der Freischarenmanöver am 9. Juli. In ihrer Information schreibt die Kommunikationsstelle: «Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kann auch in diesem Jahr kein Jugendfest mit Freischaren im ursprünglichen Rahmen stattfinden.»