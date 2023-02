Lenzburg Pedale verwechselt: Senior rammt auf Parkplatz zwei Autos und prallt gegen eine Treppe Auf einem Parkplatz verlor ein Senior die Kontrolle über seinen Wagen, der anschliessend gegen zwei parkierte Autos und eine Treppe prallte. Es blieb bei Sachschaden.

Ein Senior rammte mit seinem Auto eine Treppe. Kantonspolizei Aargau

Er wollte einfach nur vom Parkplatz losfahren. Dabei verlor ein 73-Jähriger am Sonntagnachmittag aber die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst fuhr er mit seinem Volvo rückwärts über den gesamten Parkplatz auf dem Gewerbeareal neben der Sägestrasse und kollidierte mit zwei parkierten Autos.

An den parkierten Autos entstand Sachschaden. Kantonspolizei Aargau

Im Schrecken beschleunigte der Fahrer dann vorwärts, verwechselte dabei vermutlich auch Gas- und Bremspedal. Auf dem anderen Ende des Areal prallte der Volvo mit grosser Wucht gegen eine Treppe.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Autos und der Treppe entstand allerdings Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den 73-Jährigen an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. (phh)

Es blieb beim Sachschaden: Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Kantonspolizei Aargau

