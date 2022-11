Lenzburg Nur der Tannenbaum im Sodbrunnen erstrahlt im Weihnachtslicht Die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt hat zu lebhaften Diskussionen geführt im Einwohnerrat in Lenzburg. Jetzt hat der Stadtrat einen Grundsatzentscheid gefällt.

Die Mitarbeiter des Werkhofs bringen die von Schulkindern gebastelte Weihnachtsdekoration beim Tannenbaum im Sodbrunnen an. zvg

Ein Weihnachtsgeschenk macht der Lenzburger Stadtrat den bürgerlichen Parteien nicht. Diese hatten eine reduzierte Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt befürwortet, erachteten einen vollständigen Verzicht – wie vom Stadtrat geplant – aber als zu einschneidend. Es gelte Augenmass zu wahren. Die Gewerbetreibenden, so die Argumentation der Bürgerlichen, müssten dadurch einen Wettbewerbsnachteil in Kauf nehmen gegenüber anderen Städten. Sie seien auf das Weihnachtsgeschäft angewiesen und es sollte in ihrem Ermessen liegen, «ob sie der Altstadt in diesem Jahr in den Abendstunden doch etwas Glanz verleihen».

Der Stadtrat hat nun an seiner Sitzung diese Woche einen Grundsatzentscheid gefällt: Auf die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung und städtische Weihnachtsdekoration bei Läden und Liegenschaften im Bereich der Altstadt wird verzichtet, ebenfalls auf die Adventsfensteraktion im Schulhaus Angelrain, heisst es in einer Medienmitteilung.

Der Tannenbaum im Sodbrunnen der Rathausgasse wird jedoch – wie an der Sitzung des Einwohnerrats bereits angekündigt – aufgestellt und mit selbstgebastelten Dekorationen der Kinder der Primarschule geschmückt. In Ergänzung zum Schmuck werde der Baum vom 27. November bis 6. Januar mit den üblichen Lichtern geschmückt und beleuchtet von 16 bis 23 Uhr, führt der Stadtrat aus. «Die entsprechenden Arbeiten haben bereits begonnen.» Die Tannenbäume vor den Geschäften in der Altstadt dürfen laut Mitteilung auf öffentlichem Grund aufgestellt werden und analog des Tannenbaums im Sodbrunnen zu denselben Zeiten beleuchtet werden.

Der Stadtrat freut sich zudem darüber, dass am 18. Dezember von der Gesellschaftskommission ein «Lichterweg» organisiert wird, um Weihnachtsstimmung zu verbreiten trotz Energiemangellage. Der «Lichterweg» beginnt um 17 Uhr beim Alterszentrum Obere Mühle (AZOM) und endet mit einem Apéro bei der Freiämterhütte.