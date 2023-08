Lenzburg Neuer Übergang mit Mittelinsel: So kommt der Fuss- und Veloverkehr sicherer über die Sägestrasse Der Lenzburger Einwohnerrat entscheidet über zwei Kredite von zusammen 723’000 Franken für die Sanierung der Sägestrasse und den Bau einer Meteorwasserleitung.

Die Sägestrasse im Bereich der Einmündung Werkhofstrasse (rechts): Der Fuss- und Veloübergang soll mit einer neuen Mittelinsel versehen werden. Bild: mhu

Der Belag hat Risse und Schlaglöcher, die Entwässerung funktioniert nur ungenügend, kurz: Die Sägestrasse im Abschnitt Landi in Lenzburg ist in einem sehr schlechten Zustand, stellt der Stadtrat fest. Nach dem Rückbau der Gleise der Seetalbahn sei die Strasse nur provisorisch repariert worden. Im Bereich der Einmündung Werkhofstrasse sei ein sicheres Queren für den Fuss- und Veloverkehr schwierig. Auf beiden Seiten der Fahrbahn fehlen auch durchgehende Trottoirs.

Fundationsschicht wird komplett ersetzt

Die SWL Energie AG plant, diesen Herbst ihr Anergienetz für den Transport von Wärme und Kälte zu realisieren und das Elektrotrassee in der Sägestrasse auszubauen. Die Stadt Lenzburg möchte gleichzeitig eine Meteorwasserleitung erstellen lassen. Es ergibt sich daher die Gelegenheit, so der Stadtrat, anschliessend an den Leitungsbau den Strassenabschnitt zu erneuern. Über den Kredit von 293’000 Franken für die Sanierung entscheidet der Einwohnerrat an seiner kommenden Sitzung vom Donnerstag, 14. September.

Geplant sind die Arbeiten an der Sägestrasse im Abschnitt Aabachbrücke bis Zufahrtsstrasse AEW. Bild: zvg

Der Fuss- und Radwegübergang, so die Absicht, wird mit einer neuen Mittelinsel sicherer gestaltet. Auf beiden Seiten wird zudem ein durchgehender Gehweg realisiert. Komplett ersetzt wird im Abschnitt Aabachbrücke bis Zufahrtsstrasse AEW die Fundationsschicht. Der Einbau der Tragschicht erfolgt in Etappen, heisst es in der Botschaft an den Einwohnerrat. Dafür müsse die Strasse jeweils einseitig gesperrt werden. Auf der ganzen Länge leicht angepasst wird das Gefälle der Strasse, erneuert werden alle Randabschlüsse.

Unternehmen werden mit Wärme und Kälte versorgt

Es mache Sinn, so der Stadtrat, die Synergien mit dem Werkleitungsbau zu nutzen. Mit der neuen Meteorwasserleitung in der Werkhofstrasse und in der Sägestrasse wird unverschmutztes Regenwasser gesammelt und direkt in den Aabach abgeleitet. Zur Diskussion steht ein Kredit von 430’000 Franken. Die Realisierung ist etappenweise geplant, der Beginn soll diesen Herbst gemeinsam mit dem Bau des Anergienetzes der SWL Energie AG erfolgen.

Zur Erinnerung: Im letzten Jahr hat der Stadtrat dem Standort der Anergiezentrale auf dem Areal der Feuerwehr zugestimmt. Ab dort sollen dereinst Unternehmen im Gebiet Aabach Nord mit Wärme und auch mit Kälte versorgt werden. Das neue Gebäude für das Bezirksgericht wird, verläuft alles reibungslos, bereits im Herbst 2024 an das Anergienetz angeschlossen .