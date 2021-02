Lenzburg Nach Sieg vor Arbeitsgericht: Das lange Warten auf das Geld von Bäcker Studler 17'202.90 Franken sind ein grosser Batzen. Speziell für eine Frau, die als Verkäuferin und Küchenhilfe gearbeitet hat. Doch sie bekommt das Geld seit über einem Jahr nicht ausbezahlt.

Die Angestellte arbeitet zuletzt im damaligen Local in Suhr. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Unter dem Titel «Statt in der Backstube oft im Gerichtssaal» hat die AZ am 31. Dezember über den Bäcker Peter Studler (50) berichtet. Es ging damals nicht nur um das seit dem Frühling 2020 geschlossene, aber nicht geräumte «Local»-Geschäft («Concept-Store» bestehend aus Bäckerei und Café) in Lenzburg, sondern auch um mehrere Verfahren vor Arbeitsgericht Lenzburg. In einem Fall stand das erstinstanzliche Urteil noch aus.

Jetzt ist es gefällt. Und es fiel nicht im Sinn der Local Group AG aus, bei der Studler eine zentrale Rolle spielt. Mit der Bemerkung «wir können den Entscheid nicht nachvollziehen» hat Studler eine schriftliche Begründung angefordert. Das ist der erste Schritt für einen allfälligen Weiterzug des Verfahrens an das Obergericht.

Und es bedeutet, dass die einfache Ex-Angestellte weitere Monate auf ihr Geld wird warten müssen. Sie hat in der ersten Instanz praktisch vollumfänglich gewonnen. Die Local Group muss ihr gemäss dem Urteil des Arbeitsgerichtes 17'202.90 Franken zahlen – zuzüglich einem Verzugszins von fünf Prozent ab dem November 2019. Die Local Group, für die Studler am Prozess teilgenommen hatte, hat gemäss dem noch nicht rechtskräftigen Urteil weiter die Gerichtskosten (2462 Franken) und die Anwaltskosten der Klägerin (9555 Franken) zu übernehmen.

Die Schweizerin hatte knapp drei Jahre als Verkäuferin und Küchenhilfe bei Studler in Wohlen und Suhr gearbeitet. Unbestritten war im Verfahren eine Lohnforderung von 6622 Franken. Bestritten waren dagegen etwa Überstunden (das Gericht hat 341 Stunden anerkannt im Wert von 8439 Franken) und Teile von 13. Monatslöhnen. Unstatthaft war laut dem Urteil auch, dass der Unternehmer der Angestellten rund 800 Franken vom Lohn abziehen wollte, die angeblich in der Kasse gefehlt hatten.