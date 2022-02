Lenzburg Mutmassliche Ladendiebe festgenommen In Lenzburg konnten zwei Georgier festgenommen werden, die mutmasslich Ladendiebstähle begangen haben.

Einer Person fiel am Freitag, kurz nach Mittag, eine männliche Person auf, die in einem Einkaufsgeschäft in Lenzburg eine grössere Menge Rasierklingen eingepackt und das Geschäft damit, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen hatte.

Die Ladendiebe wurden beobachtet. (Symbolbild) Susann Basler

Durch die eingeleitete Fahndung konnte die Kantonspolizei Aargau ein Fahrzeug anhalten, in welchem sich noch weiteres mutmassliches Deliktsgut befand. Das Fahrzeug wurde durch einen zweiten 21- jährigen Georgier gelenkt.

Auch der von der Person beschriebene männliche Tatverdächtige konnte im Zuge der Fahndung festgenommen werden. Es handelte sich dabei um einen 28-jährigen Georgier. Das sichergestellte Deliktsgut wies einen Wert von mehreren tausend Franken auf. Bezüglich Herkunft des Deliktsgutes wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Beide verdächtigte Personen wurden inhaftiert. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (has)