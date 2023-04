Lenzburg Modelabel, Murmelbahn und Military: Jetzt geht’s los mit besonderen Anlässen und Projekten Zur Ausstellung rund um den Wald veranstaltet das Lenzburger Museum Burghalde verschiedene Anlässe.

Einer der sieben Posten der Murmelbahn. Bild: zvg

«Schatzkammer Wald» ist das Thema der Sonderausstellung im Museum Burghalde. Gestartet hat sie Anfang März und dauert bis Ende November. Rund um das Thema veranstaltet das Museum Anlässe und lanciert Projekte.

Los geht’s mit dem Lenzburger Modelabel Nikin. Es begann mit einer Idee beim Bier, wie es in einer Mitteilung des Museums Burghalde heisst: pro verkauftem Artikel einen Baum zu pflanzen. Kürzlich wurde das zum zweimillionsten Mal getan. Die Geschichte bis dahin ist im Forum des Museums zu sehen. Die öffentliche Vernissage findet am Donnerstag, 27. April, um 18.15 Uhr statt, die Ausstellung dauert bis am 20. August.

Am Samstag, 29. August, um 10 Uhr wird die Murmelbahn offiziell eingeweiht. Bei der ersten der sieben Stationen auf rund eineinhalb Kilometern: auf dem Goffersberg. Bei den Stationen findet sich unter anderem ein Labyrinth, durch das man die Holzmurmel navigieren muss, und ein Bausatz, um eine Murmelbahn zu konstruieren. Die Holzmurmeln sind im Museumsshop je nach Holzsorte für 10 und 15 Franken erhältlich.

Für Hunde(haltende) wurde in Niederlenz ein Military-Parcours eingerichtet, absolvierbar in zwei Längen. Start und Endpunkt ist der Parkplatz des Kynologischen Vereins Niederlenz. Das Stammblatt ist im Museum Burghalde für 10 Franken erhältlich beziehungsweise beim Kauf eines Museumseintritts gratis. Gibt man es ausgefüllt ab, erhält man einen Sofortpreis und nimmt an der Hauptverlosung vom 29. Oktober teil.

Ab Mai ist dann der Stammtisch auf Tour, «ein hüfthohes Stammstück eines gestorbenen Baumriesen», wie es heisst. Der Stammtisch ist ein Treffpunkt für Kurzvorträge von rund 20 Minuten in den Wäldern von Ammerswil, Lenzburg, Niederlenz, Othmarsingen und Staufen. Der erste findet am 4. Mai um 18.15 Uhr im Wald von Othmarsingen, bei der Forschungsfläche der WSL (Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft), statt.