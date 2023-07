Lenzburg Mit getuntem E-Scooter ohne Ausweis unterwegs – und das war es noch nicht Ein junger Mann wird von der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau zu einer bedingten Geldstrafe und einer happigen Busse verurteilt.

Sieben auf einen Streich. Allerdings hat das in diesem Fall nichts mit dem tapferen Schneiderlein zu tun, sondern mit Straftatbeständen, deren sich ein 24-Jähriger schuldig gemacht hat: Führen eines Motorfahrzeugs ohne erforderlichen Führerausweis, ohne Fahrzeugausweis und ohne Kontrollschilder, ohne Schutzhelm, ohne Haftpflichtversicherung, ausserdem Nichtbeherrschen des Fahrzeugs, in Verkehr bringen eines Fahrzeugs in nicht vorschriftsgemässem Zustand und dann auch noch Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit.

Der Strafbefehl, den die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau erlassen hat, liest sich entsprechend. Demnach war Miron (Name geändert) gegen Ende 2022 in Lenzburg unterwegs – auf einem Elektro-Scooter. Er wollte einen Transporter überholen, der rechts einspuren wollte. Miron wurde dadurch abgedrängt, fuhr auf den Trottoir-Rand und verlor die Kontrolle über den Scooter. Er fiel zu Boden, wurde verletzt und mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht, wie es damals in der Polizeimeldung hiess.

Happige Busse und vier Jahre Probezeit

Als die Kantonspolizei antraf, stellte sie gemäss dem Strafbefehl «beim Beschuldigten ein unruhiges Verhalten, wässerige und glänzende Augen, eine verlangsamte Reaktion sowie Alkoholgeruch als Anzeichen auf eine Fahrunfähigkeit fest». Die Polizei wollte eine Fahrtauglichkeitsprüfung machen, Miron verweigerte im Kantonsspital Aarau aber sämtliche Tests.

Der junge Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, der so gar nicht den Vorschriften entsprach. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Kontrolliert wurde indes der E-Scooter. Die Kapo stellte mehrere Dinge fest: Das Gefährt kann 41 km/h auf den Tacho bringen, dürfte aber nur 20 km/h schnell fahren. Auf die schnellere Geschwindigkeit konnte Miron mit einem Knopf umstellen. Ausserdem war der Scooter nicht eingelöst und hatte kein Kontrollschild. Miron selbst war unerlaubterweise ohne Fahrausweis unterwegs, dieser war ihm etwa ein Jahr zuvor schon abgenommen worden. Ausserdem hätte er einen Helm tragen und eine Haftpflichtschutzversicherung für den Scooter lösen müssen; beides hat er nicht getan. Ausserdem muss Miron an seinem Wohnort im Bezirk Brugg nicht allzu lange vor dem Vorfall in Lenzburg gekifft haben.

Und nun? Wird der junge Mann verurteilt zu einer auf vier Jahren bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 120 Franken. Bezahlen muss er ausserdem eine Busse von 3200 Franken, die Strafbefehlsgebühr von 900 Franken sowie Polizeikosten von 440 Franken.