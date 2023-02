Challenge League Vladi-Doppelpack reicht nicht: Der FC Aarau tritt an Ort und Stelle

Der FC Aarau kann weiter nicht gewinnen: In Schaffhausen kommt die Mannschaft von Boris Smiljanic nicht über ein 2:2-Remis heraus. Shkelqim Vladi bringt die Aarauer zweimal in Führung, die nach einer roten Karte gegen Marco Thaler über eine halbe Stunde in Unterzahl spielen müssen.