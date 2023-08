Lenzburg Luftsprünge zum Zehnjährigen: Im Hammerpark wird gefeiert Der Hammerpark in Lenzburg feiert die erste Dekade mit einem grossen Fest. Die Trägerverein-Präsidentin Franziska Möhl-Wey sagt, worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen, und wie es um das Geschenk steht, das die beliebte und einzigartige Freizeitanlage erhalten soll.

Der Hammerpark befindet sich teilweise unter der Autobahnbrücke. Bild: Fabio Baranzini/Archiv AZ

Der Hammerpark in Lenzburg ist der Platz zum Biken, Skaten und Bouldern, oder auch einfach zum Verweilen und Plaudern – seit zehn Jahren mittlerweile. Ein Grund zum Feiern. Am Samstagnachmittag, 12. August, wird zum Ende der Schulferien ein genauso abwechslungsreiches wie kurzweiliges Programm geboten in der beliebten und einzigartigen Freizeitanlage unter der Autobahnbrücke an der Gemeindegrenze zu Niederlenz: mit Bike- und Skateshows samt faszinierenden, waghalsigen Sprüngen, Bikeparcours, Bike-Contest sowie Rockkonzert mit der vierköpfigen Jugendband Distortion.

Beim offiziellen Festakt um 15 Uhr sind kurze Ansprachen zu erwarten sowie eine Überraschung für die jüngeren Gäste und ein Apéro «für die dem jugendlichen Alter Entflohenen», sagt Franziska Möhl-Wey, Präsidentin des Trägervereins.

Bei den Verantwortlichen steigt die Spannung

Angesprochen seien Familien und sportlich Aktive gleichermassen, auch diejenigen, die einmal etwas Neues ausprobieren möchten, antwortet sie auf die Frage, wer sich den Anlass nicht entgehen lassen darf. Tipps und Tricks würden von Cracks gezeigt, das Publikum sei zum Nachahmen eingeladen. Spontanbesucher könnten Rollmaterial und Schutzausrüstung vor Ort mieten. Für die Kleineren steht eine Hüpfburg zur Verfügung und das Hammerpark-Bistro verwöhnt die Gäste mit Speisen und Getränken.

Franziska Möhl-Wey ist Präsidentin des Trägervereins Hammerpark. Bild: mhu

Bei den Verantwortlichen steige die Spannung, die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, fügt Franziska Möhl an. «Wir sind überzeugt, den Besucherinnen und Besuchern ein tolles Erlebnis bieten zu können.» Sie freut sich auf eine friedliche wie auch kribbelnde Stimmung.

Für Sponsoren ist Informationsanlass geplant

Der Hammerpark ist heute weitherum bekannt und hat sich etabliert. Die Idee war es seinerzeit, einen öffentlichen Treffpunkt zu schaffen für sportliche Aktivitäten an der frischen Luft. Neben Kraft, Geschicklichkeit, Ausdauer und Technik soll dabei die Geselligkeit nicht zu kurz kommen.

Vor fünf Jahren konnte, als ein Meilenstein, eine Beleuchtung realisiert werden. Auch zum Zehnjährigen soll der Hammerpark ein Geschenk erhalten. Die Idee habe in der Zwischenzeit konkrete Formen angenommen, lässt die Präsidentin des Trägervereins durchblicken. Abklärungen zur Machbarkeit seien abgeschlossen und der Kostenrahmen sei bekannt. «Noch vor den Herbstferien werden unsere treuen Sponsoren und mögliche neue Sponsoren zu einem Informationsanlass eingeladen.»