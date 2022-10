Lenzburg Liefert Wärme und Kälte: Die Bewilligung für den Neubau der Anergiezentrale liegt vor Im kommenden März will die SWL Energie AG in Lenzburg mit dem Bau der neuen Anergiezentrale beim Feuerwehrgebäude beginnen. Die ersten Leitungen werden noch in diesem Jahr erstellt. Das Netz stellt sowohl die Wärme- als auch die Kälteversorgung sicher.

Das Feuerwehrgebäude befindet sich an der Niederlenzerstrasse. Angrenzend erstellt wird – optisch unauffällig – die neue Anergiezentrale. Screenshot: Google Streetview

Der Weg ist frei für die neue Anergiezentrale: Der Stadtrat Lenzburg erteilt die Baubewilligung. Die SWL Energie AG erweitert ihr Fernwärmenetz. Im Gebiet an der Niederlenzerstrasse – zwischen Sägestrasse, Malagarain und Aabach – soll ein sogenanntes Anergienetz realisiert werden. Ein solches kann, im Gegensatz zu einem klassischen Fernwärmenetz, sowohl Wärme als auch Kälte bereitstellen. Klimafreundlich wohlverstanden. Die Zentrale ist – optisch unauffällig – nördlich angrenzend an das Feuerwehrgebäude geplant. Untergebracht sind darin die technischen Komponenten wie Pumpen, Armaturen und Leitungen. Als Energiequelle genutzt wird das Grundwasser.

Einwendungen sind keine eingegangen

Das Baugesuch lag bis Anfang August auf. Einwendungen gegen das Vorhaben sind keine eingegangen, sagt auf Nachfrage Gian von Planta, Leiter Anlagen und Netze bei der SWL Energie AG. Die Pläne seien sehr positiv aufgenommen worden und durchweg auf Interesse gestossen.

Die SWL Energie AG geht davon aus, dass langfristig alle Gebäude im Perimeter an das Anergienetz angeschlossen werden können, antwortet von Planta auf die Frage, mit wie vielen Anschlüssen gerechnet wird. Eine konkrete Anzahl sei aber schwierig zu benennen, da es sich um grössere Flächen in Entwicklung handle. Als Stichworte nennt er: Werkhofareal, UFA Hochhaus/Finnova, Sägeareal oder ehemalige Hero Fleischi. Bei der Überbauung Marktmatten, die ebenfalls erschlossen werden soll, sei zum Beispiel die Rede von sieben Gebäuden mit total rund 80 Wohneinheiten.

Erste Etappe kostet rund 5 Mio. Franken

Die ersten Leitungen des Anergienetzes, sagt von Planta zum weiteren Vorgehen, werden ab November im Bereich des SBB-Bahndamms erstellt, um dann einen reibungslosen Baustellenbetrieb für das neue Bezirksgericht zu ermöglichen. Dieses wird übrigens ebenfalls angeschlossen. Ab kommenden März folgen dann der Bau der Anergiezentrale beim Feuerwehrgebäude sowie die Zuleitung im Bereich Sägestrasse.

Gerechnet wird für die erste Etappe mit Kosten von rund 5 Mio. Franken. Die Arbeiten erfolgen nicht nur in Absprache mit dem Bezirksgericht-Neubau, sondern auch in Abstimmung mit Tätigkeiten der Stadt an der Kanalisation in der Sägestrasse, führt von Planta aus.

Aktuell betreibt die SWL Energie AG drei Fernwärmeverbünde: Altstadt, Widmi und AZOM. Angeschlossen sind rund 140 Gebäude. Die Zahl der Nutzeinheiten – Wohnungen und Gewerbe – beläuft sich auf etwa 600.