Lenzburg «Licht spendet Wärme»: In der Schule und im Alterszentrum wird für den Lichterweg gebastelt Aus Frust wird Freude: Weil der Lenzburger Stadtrat hart blieb bei der Weihnachtsbeleuchtung, basteln viele Freiwillige nun eine eigene Variante.

Lenzburger Oberstüfler basteln für den Lichterweg. Bild: Ruby Häusermann

Sie sei frustriert gewesen nach der vorletzten Einwohnerratssitzung, gibt Ruby Häusermann (FDP) unumwunden zu. Wenigstens eine reduzierte Weihnachtsbeleuchtung statt gar keiner hatten sie und die bürgerlichen Parteien sich gewünscht. Der Stadtrat blieb aber hart auf Energiesparkurs: keine traditionelle Weihnachtsbeleuchtung, keine städtische Weihnachtsdekoration bei Läden und Liegenschaften im Bereich der Altstadt und auch keine Adventsfensteraktion im Schulhaus Angelrain. Immerhin, der Christbaum wird zu bestimmten Zeiten leuchten.

«Der Winter ist eine dunkle und für einige auch traurige Zeit», begründet Häusermann ihren Frust. «Insbesondere für die Flüchtlinge, die es nicht einfach haben, hätte ich mir Licht gewünscht, denn Licht spendet Wärme.» Aus dem Negativen wurde aber Positives: Ihr kam die Idee, einen Lichterweg mit Kerzen aufzustellen, «ich dachte, dagegen kann ja nun wirklich niemand etwas haben», meint sie und schmunzelt.

Sie sollte Recht behalten. Es schwang ihr gar von vielen Seiten her Unterstützung entgegen. Etwa von SP-Stadträtin Beatrice Taubert – «sie war gleich Feuer und Flamme» – oder Miriam Schläpfer, die wie Häusermann in der Gesellschaftskommission sitzt. Die drei Frauen spannen die Idee gemeinsam weiter und holten weitere Freiwillige ins Boot: das Alterszentrum und die Oberstufenklassen. An beiden Orten wird nun gebastelt, was das Zeug hält.

Stolz zeigen die Schülerinnen und Schüler die «Laternen-Rohlinge». Bild: Ruby Häusermann

Häusermann hat probiert und getestet, bis sie ein witterungsresistentes und hübsches Lichtlein-Modell bastelte: Sterne ausschneiden, zwischen zwei Plastikfolien legen, laminieren und das Ganze um ein Honig- oder Marmeladenglas legen. Ziel seien 500 Lichter für den Weg, fertig sind bereits 200. Wer noch Gläser hat, kann diese – «am liebsten gespült und ohne Etikett» – bei Mike's Wineloft abgeben. Die ganze Aktion soll indes nachhaltig sein: «Der Lichterweg soll auch nächstes Jahr wieder leuchten und übernächstes und so weiter», meint Häusermann.

Der Lichterweg wird am Sonntag, 18. Dezember, aufgestellt, dabei helfen Flüchtlinge aus der Ukraine. Der Start ist um 17 Uhr beim Alterszentrum: «Mir war wichtig, dass auch Menschen, die nicht gut zu Fuss sind, ihr Werk sehen und sich am Licht erfreuen können», sagt Häusermann. Enden wird der Lichterweg bei der Freiämterhütte, wo wiederum Freiwillige einen Apéro bereitstellen. «Es ist unglaublich schön, wie viele Menschen die Sache unterstützen», schwärmt Häusermann. Und so ist aus dem Frust am Ende Freude geworden.