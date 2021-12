Lenzburg Weihnachtsausstellung: «Lenzburg stellt aus» ist ein voller Erfolg Die Weihnachtsausstellung von Lenzburger Kulturschaffenden dauert noch bis kommenden Sonntag. Die Verantwortlichen ziehen eine positive Zwischenbilanz.

In der Alten Bleiche stellen Lenzburger Kunstschaffende derzeit ihre Werke aus. Florian Wicki

Bereits zum zweiten Mal findet in der Alten Bleiche Lenzburg die Weihnachtsausstellung «Lenzburg stellt aus» statt. Seit dem 20. November und noch bis am 5. Dezember ist die Ausstellung mittwochs, freitags, samstags und sonntags geöffnet.

Organisiert wurde die Ausstellung von der Lenzburger Kulturkommission, unter der Federführung von Sylvia Voegeli und Werner Christen. Das Projekt sei ein voller Erfolg, so Voegeli: «Bis jetzt verzeichnen wir über 630 Besucherinnen und Besucher.» Und Christen ergänzt: «Normalerweise kommen die meisten Besucher eher am Wochenende, doch dieses Jahr ist auch schon der Mittwoch jeweils sehr gut besucht.» Das Echo sei auch durchs Band hinweg sehr positiv.

Sylvia Voegeli und Werner Christen, Organisatoren und Mitglieder der Kulturkommission Lenzburg. Florian Wicki

An der Ausstellung kann man die Werke der heuer 34 Kunstschaffenden nicht nur bestaunen, sondern auch gleich erwerben. Das hätten bereits viele Besucherinnen und Besucher getan, erklärt Christen und zeigt auf ein dickes Bündel Belegsdurchschläge. Der Erlös geht grundsätzlich an die Künstlerinnen und Künstler selber. Kostet ein Objekt jedoch mehr als 1000 Franken, bezahlt der Verkäufer 20 Prozent des diese Grenze übersteigenden Betrags als Unkostenbeitrag an die Ausstellung. Das rechne sich für diese natürlich nicht, so Voegeli, doch: «Darum geht es auch gar nicht.» Sondern darum, die Lenzburger Kunstschaffenden zu unterstützen und ihr Schaffen der Bevölkerung zu vermitteln.

Weihnachtsausstellungen als Reaktion auf veränderte Bedürfnisse

Dieses Ziel schliesst auch die Kleinsten ein: So besuchen verschiedene Klassen der neben der Alten Bleiche gelegenen Primarschule Angelrain ebenfalls die Ausstellung. Die Schulkinder suchen sich im Verlauf des Besuchs ein Kunstwerk aus, füllen dazu einen Fragebogen aus, wofür sie sich Gedanken zum Werk machen sollen. Im Anschluss schreiben sie dazu eine Geschichte. Die werden nach und nach auf www.kultur-stadt-lenzburg.ch publiziert.

Mit der Weihnachtsausstellung nimmt die Kulturkommission eine Tradition wieder auf, an die sich ältere Künstler noch erinnern können. Bereits im Jahr 1985 fand im damaligen Jugendclub Muusloch eine Kunstausstellung statt. Die Kulturkommission selber hat bisher eher einzelne Künstler ausgestellt, ein- bis zweimal pro Jahr im Müllerhaus. Man habe aber festgestellt, dass sich das Bedürfnis der Kunstschaffenden wie auch des Publikums verändert hat, so Christen. So entstand die Ausstellung «Transformator – Kunst im Quartier», die 2016 an der Othmarsingerstrasse, 2017 im Quartier «Im Lenz» und 2018 in der Widmi stattfand. Die nun zum zweiten Mal stattfindende Weihnachtsausstellung ist nun ein weiterer Versuch im Bemühen, der Bevölkerung das einheimische künstlerische Schaffen zu präsentieren.