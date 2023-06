Lenzburg Lob von links bis rechts: Der Rechnungsabschluss gibt Grund zur Freude Die Kennzahlen der Rechnung 2022 sind positiv zur Kenntnis genommen worden an der Sitzung des Einwohnerrats in Lenzburg.

Kristina Schärer (Grüne) wird in Pflicht genommen. Sie tritt die Nachfolge von Nina Gremlich an. Bild: mhu

«Erfreulich», «toll» und «hervorragend» sind Begriffe, die gefallen sind: Der Einwohnerrat in Lenzburg hat den Jahresbericht sowie die Rechnung 2022 einstimmig genehmigt. Das Betriebsergebnis fiel deutlich besser aus als erwartet, der Steuerertrag ebenfalls. Erzielt worden ist ein satter Gewinn von 4,9 Millionen Franken, das Nettovermögen ist gestiegen. Die Redner von links bis rechts wiesen aber gleichzeitig darauf hin, dass wieder andere Zeiten anbrechen werden. Denn grössere Investitionen stehen an.

Zugestimmt haben die 37 anwesenden Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte – von insgesamt 40 – weiter diskussionslos und mit grosser Mehrheit der Kreditabrechnung für den Generellen Entwässerungsplan zweite Generation sowie sämtlichen Einbürgerungen.

Überwiesen haben sie – nach einer angeregten Debatte – die Motion der SVP betreffend Zuständigkeit bei Einbürgerungen sowie das Postulat von Grünen, SP und Mitte betreffend Stellvertretungsregelung im Einwohnerrat.

Zu Beginn der Sitzung am Donnerstagabend ist Kristina Schärer (Grüne) in Pflicht genommen worden. Sie tritt die Nachfolge von Nina Gremlich an.