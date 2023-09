Lenzburg Lenzburg hat sich «Achtsamkeit, Kompetenz, Leistung und Entwicklung» auf die Fahne geschrieben – SVP hat Zweifel daran SVP-Einwohnerrätin Corin Ballhaus hat Fragen. Kritische. Unter anderem will sie wissen, warum die Stadt Lenzburg keine Bestätigung verschickt, wenn jemand sich gegen ein Bauvorhaben wehrt.

Es gibt kritische Fragen zum Verhalten der Stadt bei Einwendungen beziehungsweise Beschwerden gegen Baugesuche. Bild: Michael Hunziker

Die Vision lautet «Lenzburg wirkt», die Mission «Mit Lenzburg punkten», die Werte, an denen sich die Stadt orientiert, sollen Achtsamkeit, Kompetenz, Leistung und Entwicklung sein. Das hat die Stadt dieses Jahr kommuniziert und das nimmt auch SVP-Einwohnerrätin Corin Ballhaus in ihrer Anfrage an den Stadtrat auf. Denn, so schreibt sie: «Wenn es um den Umgang mit Beschwerden/Einwendungen bei Baugesuchen, insbesondere im vereinfachten Verfahren geht, scheint dies allerdings nicht zu gelten.»

Sie habe verschiedene Rückmeldungen von Einwohnerinnen und Einwohnern von Lenzburg erhalten, die unzufrieden seien, wie die Einwendungen formell behandelt werden. «Es ist der Eindruck entstanden, dass Beschwerden von der zuständigen Abteilung oft auf die lange Bank geschoben werden», schreibt sie. Die Abteilung nehme sich der Beschwerde erst an, «wenn sich die Beschwerdeführer und Beschwerdeführerinnen per Einschreiben an den Stadtrat wenden, was die Behandlung der Beschwerde aber selbst dann nicht immer wesentlich beschleunigt».

Ballhaus wird noch deutlicher: In einigen Fällen mögen sich die Beschwerdeführenden «ob der wochen- und monatelangen Ignoranz geschlagen geben und sich frustriert zurückziehen». In anderen Fällen provoziere das Verhalten aber Rechtsfälle, «die unter Umständen auch auf Seite der Stadt vermeidbare Kosten verursachen», so die SVP-Einwohnerrätin.

Warum wird der Empfang nicht bestätigt?

Etwas, das sie wissen möchte, bezieht sich denn auch genau darauf: Wie hoch sind die jährlichen externen Rechtskosten, die der Stadt aus der Behandlung von Beschwerden/Einwendungen entstehen?

Ballhaus stellt aber auch grundsätzliche Fragen, wie: «Wie viele Beschwerden/Einwendungen gehen pro Jahr bei der Stadt zu Baugesuchen durchschnittlich ein? Zu Baugesuchen mit öffentlicher Auflage? Zu Baugesuchen mit vereinfachtem Verfahren?»

Ebenfalls möchte die Einwohnerrätin wissen, in wie viel Prozent der Fälle die Beschwerden beziehungsweise Einwendungen berechtigt sind. Sie gehe davon aus, fügt Ballhaus an, dass die Kennzahlen bereits erhoben werden. Fragt aber auch: «Verfügt der Stadtrat über eine Übersicht über die Anzahl und Art der eingegangenen und ausstehenden Beschwerden und deren Bearbeitungsfristen?»

Ganz konkret fragt sie, warum die Stadt darauf verzichte, den Empfang von Beschwerden oder Einwendungen zu bestätigen, «zumal der Aufwand für ein Standardschreiben oder Standardantwort-Mail minim ist». Und welche Frist der Stadtrat als angemessene empfindet, innert der die Betreffenden mit einer Aufnahme ihres Anliegens rechnen dürfen.

Ballhaus möchte weiter wissen, wie die die Stellvertretungen in der zuständigen Abteilung geregelt sind. Und fügt - weniger fragend als mehr feststellend - an: «Vermittelt die zuständige Abteilung ein kompetentes Bild nach aussen, wenn sie Verzögerungen mit Ferienabwesenheiten der zuständigen Person oder anderen (als wichtiger deklarierten) Arbeiten begründet?» Ebenso mit der Frage: «Wäre es nicht kundenorientierter und der Sache dienlicher, wenn den Beschwerdeführer/innen stattdessen verlässliche Termine genannt würden, wann sie mit einer Antwort rechnen dürfen?»