Lenzburg Das Restaurant «Rosmarin» kehrt zurück: Eröffnung ist am 19. Oktober Es galt einst als Aufsteiger des Jahres, das Restaurant «Rosmarin» in Lenzburg. Ende April musste es schliessen. Nun kann es bald wiedereröffnet werden: Von der Rathausgasse zieht es an die Eisengasse.

«Rosmarin»-Wirt Philipp Audolenzky kocht ab Mitte Oktober neu an der Lenzburger Eisengasse. Bild: Chris Iseli

Philipp Audolensky hat es geschafft. Ausgelöst durch den Fachkräftemangel, hat er sein Restaurant «Rosmarin» im September noch in einen neuen Konzept überzuführen versucht, mit Menüs nur noch abends für rund ein Dutzend Gäste. Nach etwa zwei Monaten stellte er aber fest, dass das damalige Lokal mit den langen Wegen sich dafür nicht gut eigne.

In Lenzburg wollte er aber bleiben und fand dann ein neues Lokal: an der Eisengasse 32. Dieses sei «zur Umsetzung des geplanten Gastrokonzepts bestens geeignet», sagte er im März. Das Gebäude wurde inzwischen umgebaut. Am Donnerstag, 19, Oktober, wird das Restaurant «Rosmarin» an neuer Lage nun feierlich eröffnet.

Dieses käme «modern, schlicht und stilvoll» daher, wie Philipp Audolensky in einer Mitteilung schreibt. Gastronomisch werde es dem bisherigen Restaurant mit seinen 15 Gault-Millau-Punkte ähneln. 17 Jahre lang führte Philipp Audolensky das alte «Rosmarin», wo er 2015 zum Aargauer Aufsteiger des Jahres erkoren wurde.

Überraschungsmenü für zwölf Personen

«Von Dienstag bis Samstag wird jeweils abends ein Überraschungsmenü serviert, bestehend aus fünf bis sieben Gängen, wahlweise auch als vegetarische oder vegane Variante», erklärt er das aktuelle Konzept. Zwölf Personen fänden Platz am Tresen aus Eichenholz, der rund um den Kochbereich eingebaut worden ist.

«Ich will das Angebot so einfach wie möglich gestalten», betont Philipp Audolensky. Deshalb seien Softgetränke, Wasser und Kaffee im Preis inbegriffen. Wer will, kann zum Menü eine passende Weinbegleitung bestellen oder selbst einen Wein aussuchen.

Nebst dem Tresen-Restaurant verfügt das neue «Rosmarin» über einen Gewölbekeller, in dem Gruppen bis 40 Personen Platz finden. Dort könne künftig auch in bequemen Sesseln diniert werden. Onlinereservationen nimmt das Restaurant ab dem 5. Oktober entgegen.