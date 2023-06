Öffentliche Anhörung «Lenzburg bietet die Qualität, die es braucht für einen Mittelschulstandort»: Werbefilm für Kanti auf dem Zeughausareal Am kommenden Donnerstag geht die öffentliche Anhörung zur neuen Mittelschule im Mittelland los. Lenzburg geht nun in die Werbeoffensive.

Da ist es wieder, das Plakat, auf dem «Nächster Halt – Kanti Lenzburg» steht. Jenes, das die IG, die sich für Lenzburg als Standort für die neue Mittelschule einsetzt, beim Zeughaus aufgehängt hat. Diesmal wird es aber alles andere als still der Öffentlichkeit präsentiert. Im Gegenteil: Es ist Teil des Image-Films, den die Stadt, der Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) und die IG gemeinsam produziert haben. Und dieser Film ist seit Freitag unter anderem auf der Website der Stadt aufgeschaltet.

Zu sehen sind verschiedene Aufnahmen, etwa vom Schloss oder vom Bahnhof aus der Luft. Und vom Zeughausareal. Dort soll die Mittelschule zu stehen kommen, wenn sich der Kanton für Lenzburg und nicht für Brugg entscheidet.

Grosse, wichtige Wachstumsregion

Mehrere Befürworterinnen und Befürworter äussern sich dazu, warum eine Kanti in Lenzburg Sinn machen würde. Kathrin Scholl, Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, die sich schon früher für die Stadt als Standort ausgesprochen hatte, sagt etwa: «Lenzburg als Mittelschulstandort bietet Nähe zum Bahnhof, ein vielfältiges und innovatives Kulturangebot, eine breite Palette an Sportmöglichkeiten in einem grossen Naherholungsgebiet. Lenzburg bietet die Qualität, die es braucht für einen Mittelschulstandort.»

Betont wird ausserdem, dass die 26 Trägergemeinden des LLS ebenfalls hinter Lenzburg stehen. Sie hatten das bereits in einem Brief bekundet. LLS-Geschäftsleiter Markus Schenk wirbt mit den Worten: «Eine Kanti in Lenzburg macht Sinn, weil hier die Schülerinnen und Schüler zuhause sind.» Die Region Lenzburg-Seetal habe gut 80’000 Einwohnerinnen und Einwohnern und sei eine wichtige Wachstumsregion.

Starken Bildungsstandort noch mehr stärken

Brigitte Vogel, SVP-Grossrätin und Einwohnerrätin von Lenzburg, verweist auf die Berufsschule. Die Stadt sei ein «attraktiver Bildungsstandort», eine Mittelschule wäre eine ideale Ergänzung. Barbara Portmann (GLP), im Stadtrat zuständig für Bildung, Jugend und Familie, stösst in dasselbe Horn: «Wir würden uns sehr freuen, wenn wir den Zuschlag für die Kanti in Lenzburg erhalten würden, um unseren Bildungsstandort im Herzen des Kantons Aargau stärken zu können.»

Stadtammann Daniel Mosimann (SP) sagt, dass nicht nur die Stadt, sondern auch der Kanton mit einer Mittelschule auf dem Zeughausareal punkten werde. Einem Areal, das verkehrstechnisch bestens erschlossen sei. Der Bahnhof Lenzburg werde in den nächsten Jahren erneuert und biete «als überregionale Verkehrsdrehscheibe beste Verbindungen in alle Richtungen an».

Am Donnerstag nennt der Regierungsrat seinen Favoriten

Die Entscheidung, ob es Brugg oder Lenzburg sein soll, obliegt indes dem Kanton. Am kommenden Donnerstag, 22. Juni, startet die «Anhörung zur räumlichen Entwicklung der Mittelschulen im Aargauer Mittelland». Zum Start lädt der Regierungsrat zu einer Medienkonferenz.

Auf Nachfrage zum Programm vom Donnerstag heisst es: Alex Hürzeler, Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport, werde gestützt auf Prognose zur Entwicklung der Mittelschülerzahlen in den nächsten Jahrzehnten, das Resultat der vom Regierungsrat vorgenommenen Bedürfnisabklärung bekannt geben. Der Regierungsrat werde die Vor- und Nachteile verschiedener Standortvarianten aufzeigen und kommunizieren. Dabei gehe es nicht nur um die Standortfrage, also ob Lenzburg oder Brugg den Zuschlag erhalten, «sondern ums gesamte Raumkonzept der künftigen Mittelschule Aargau».