LENZBURG Kulturtag gegen das Vereinssterben: So will Lenzburg die Gemeinschaft fördern Am Samstag, 16. September, stellen sich über 60 Vereine der Öffentlichkeit vor. Eine Fensterrettung der Jugendfeuerwehr eröffnet den Tag. Werner Christen von der Kulturkommission verrät weitere Höhepunkte.

Der Lenzburger Kulturtag steht dieses Jahr im Zeichen der Vereinsgemeinschaft. Unter dem Motto «Mitmachen – dabei sein» präsentieren sich 60 Vereine entlang dem Stadtgraben. Bild: zvg

«Der diesjährige Kulturtag soll nicht ein einzelner Anlass sein, sondern der Startpunkt für ein ganzes Jahr», erklärt Werner Christen. Er ist Mitglied der Kulturkommission Lenzburg, welche den Tag organisiert. Es ist der Beginn einer Veranstaltungsreihe für die Lenzburger Vereine, diesen mangelt es an Interessierten und Neumitgliedern. Der Kulturtag am 16. September soll als erste Plattform dienen, in den nächsten Monaten folgen unter anderem eine Podiumsdiskussion und Social-Media-Workshops für die Vereine.

Ursprünglich wurde eine Tischmesse geplant, nun steht am kommenden Samstag ein Tag voller Musik, Bewegung und Abenteuer bevor. Es präsentieren sich über 60 Vereine rund um den Metzgplatz, unter den Arkaden und im alten Gemeindesaal. Die Kulturkommission war überrascht von der Anzahl Vereine, die sich angemeldet haben. Christen sagt: «Wir haben gesagt, dass wir den Anlass durchführen, wenn sich mindestens 15 Vereine anmelden.»

Jugendfeuerwehr zeigt Fensterrettungsübung

Den Auftakt am Samstagmorgen macht die Jugendfeuerwehr, sie zeigt eine Rettungsübung aus den Fenstern des alten Gemeindesaals. Die Tanzfabrik lädt am Nachmittag bei einer Aufführung auf dem Metzgplatz zum Mittanzen ein und das Landschaftstheater animiert die Besuchenden mit einem improvisierten Theater zum Mitmachen.

Christen will sich den Hindernislauf, der die Feuerwehr auf dem Ziegelacker anbietet, nicht entgehen lassen. Auch den «Spaziergang mit Kleinstadtgeflüster» empfiehlt er als Geheimtipp, dabei führt eine Gruppe Ur-Lenzburger durch die Stadt und erzählt Geschichten von früher.

Auf dem Freischarenplatz können die Besuchenden an der Torwand ihre Präzision trainieren und auf dem Parkplatz «Seifi» findet eine Velobörse statt.

Mit QR-Code direkt fürs Schnuppertraining anmelden

Nebst den Attraktionen und Führungen sind diverse Vereine von der Pfadi über den Samariterverein bis zum Streethockey-Klub mit einem Informationsstand zwischen 10 und 15 Uhr vor Ort. Interessierte können sich bei den jeweiligen Vereinen mit einem QR-Code für einen Schnuppertag oder ein Probetraining anmelden, ganz entsprechend dem Motto «mitmachen – dabei sein».