Lenzburg Kerze oder elektronisches Gerät: Was hat den Brand verursacht? Das Bezirksgericht Lenzburg hatte sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie ein Feuer ausgelöst wurde und wie viel Schuld ein Ende 20-Jähriger daran trägt.

David (Name geändert) zündete frühmorgens in seinem Zimmer im Bezirk Lenzburg eine Kerze an und stellte diese auf ein Holztischchen neben sein Bett. Gegen 11 Uhr verliess er die Wohnung, ohne die Kerze auf dem Holztischchen zu löschen. Etwa eine halbe Stunde später wurde seine Mitbewohnerin durch den Feuermelder aus dem Schlaf gerissen. Sie versuchte, in das Zimmer von David vorzudringen, dies gelang ihr jedoch wegen des dichten Rauches nicht. Sie alarmierte die Feuerwehr und evakuierte die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses.

.

Die Rechaudkerze habe in einem Glasbehältnis gestanden, sagte der Beschuldigte aus. Symbolbild: Walter Schwager

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau stellte gegen David einen Strafbefehl aus. Er lautete auf fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst mit Gefährdung von Leib und Leben von Menschen. Gefordert wurde eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Franken sowie eine Busse von 600 Franken. Dagegen erhob David Einsprache, weshalb es in Lenzburg zum Prozess kam.

Bei der Einvernahme tönte es anders

Der Ende 20-Jährige ist nicht vorbestraft. Bevor er selbst zu Wort kam, machte der damals diensthabende Polizist eine Zeugenaussage. David, so sagte der Beamte aus, habe bei der Einvernahme vor Ort und auch drei Tage später bei der Einvernahme auf dem Polizeiposten ausgesagt, dass die Möglichkeit bestehe, dass er die Kerze auf seinem Nachttisch brennen liess.

David wirkte unsicher, erinnert sich nicht mehr daran, was im Strafbefehl stand. Im Verlaufe der Verhandlung sprach er aber immer bestimmter und beantwortete die Fragen von Gerichtspräsidentin Eva Lüscher klar und ausführlich. Es habe sich um ein «Rechaudkerzli» gehandelt, das in einem gläsernen Aschenbecher gestanden hatte, sagte er aus. Und er sei sich heute sicher, dass die Flamme ausgelöscht war, als er das Zimmer verliess.

Davids Verteidiger konzentriert sich in seinem Plädoyer auf den Umstand, dass nicht die Kerze der Brandherd gewesen sei, sondern vielmehr ein elektronisches Gerät. Immer wieder betont er, dass sich eine Kabelleiste und Akkus im Zimmer befunden hätten. Der Fachbericht des Brandermittlers würde das elektronische Gerät nicht als Brandursache ausschliessen. Für David gelte «in dubio pro reo», im Zweifel für den Angeklagten.

Gerichtspräsidentin reduzierte das Strafmass

David stellte nochmals klar: «Ich bin immer vorsichtig im Umgang mit Feuer.» Er erklärte, dass seines Erachtens die Kabelleiste der Brandherd sein müsse. Weiter betonte er: «Was in der Anklageschrift steht, stimmt nicht und deshalb habe ich den Strafbefehl angefochten. Ich will den Vorwurf der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst nicht auf mir sitzen lassen.»

Nach einer kurzen Urteilsberatung erklärte die Gerichtspräsidentin David für schuldig und verurteilte ihn zu 50 Tagessätzen à 30 Franken bedingt mit einer Probezeit von zwei Jahren und einer Busse von 375 Franken. Bei der Urteilsbegründung widersprach sie den Aussagen des Verteidigers: Der Fachbericht der Kantonspolizei halte ohne Zweifel fest, dass elektronische Geräte nicht der Grund für den Brand gewesen seien. Die Steckerleiste sei ausgeschaltet gewesen. Sie sei gleich am Anfang der Aufräumarbeiten von erfahrenen Beamten aus dem Zimmer gebracht worden, es könne also ausgeschlossen werden, dass der Schalter umgelegt worden sei.

Weiter hielt sie fest: «Die Kerze stand genau dort, wo der Brandherd war, und gemäss Bericht standen keine Akkus in dieser Zone. Dass die Rechaudkerze in einem Glasaschenbecher gestanden hat, ist nicht sicher genug.» Lüscher begründete auch, weshalb sie das Strafmass geringer angesetzt hat als von der Staatsanwaltschaft gefordert. «Es besteht im vorliegenden Fall kein grosses Verschulden. Zudem glaube ich dem Beklagten, wenn er sagt, dass er die Feuersbrunst nicht wollte. Er hat ja selber ausgesagt, er sei in Aufruhr gewesen und wollte, dass nichts passiert.» Sie glaube auch, er habe seine Lehre aus den Vorkommnissen gezogen.