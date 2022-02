Lenzburg Kaum offen und schon über 600 Anmeldungen: Im Lenzhof geht eine neue Praxis an den Start Lenzburg erhält ein neues Gesundheitszentrum. Den prekären Mangel an Hausärzten haben die Betreiber der Enzian Health AG schon vor dem Start gespürt – sie planen denn auch schon den nächsten Ausbau.

Sie arbeiten aktuell in der Praxis im Lenzhof: Sarah Metzger (Physiotherapie), Joel O’Neill (Enzian Health), Magdalena Schaub (Hausärztin), Corinne Rohr (MPA), Samira Sutter (MPA), Marc Meili (Hausarzt), Nils Metzger (Physiotherapie), Fabian Müller (Enzian Health). Florian Wicki

Noch stehen an allen Ecken und Enden die Umzugskisten, viele Regale und Schränke müssen noch eingeräumt werden. Es herrscht geschäftiges Treiben im Lenzburger Lenzhof, der Hauch von Aufbruch in der Luft wird kontrastiert von über 100-jährigem Gemäuer, in dem einst die Hypothekarbank Lenzburg ihre Geburtsstunde feierte und wo zuletzt Vögele- und OVS-Mode verkauft wurde. In diesem Gebäude ist das neueste Lenzburger Ärztezentrum zu finden – die Praxis im Lenzhof, betrieben durch das Aargauer Start-up Enzian Health.

Enzian-Health-Gründer Fabian Müller freut sich über die bevorstehende Eröffnung: «Wir sind froh und freuen uns, zur Verbesserung der ärztlichen Abdeckung in der Region beitragen zu können.» Und das besonders in diesem historischen Gebäude: «Viele Teile des alten Bankgebäudes wie die runden Bögen, die Stuckaturen und auch das Täfer haben wir restaurieren lassen und mit einem modernen, nordisch angehauchten und wohnlichen Design verbunden.» Der Lift, eigens im Rahmen des Umbaus eingebaut, habe der Vermieter gestiftet, die Lenzhof AG.

Den Ärztinnen und Ärzten den Rücken freihalten

Müllers Geschäftspartner, Joel O’Neill, erläutert, wie die beiden ihre Rolle im Unternehmen betrachten: «Unser Platz ist im Hintergrund, wo wir versuchen, den Ärztinnen und Ärzten den Rücken freizuhalten – jede Stunde, in der sie sich um Patienten statt um die Administration kümmern, trägt zur medizinischen Versorgung in der Region bei.»

Dass es um diese nicht besonders gut steht und dass es in Lenzburg vor allem an Hausärzten fehlt, spürt die Praxis im Lenzhof derzeit enorm, wie Müller ausführt: «Wir erhalten pro Tag 15 bis 20 Anrufe von potenziellen Patientinnen und Patienten, über 600 haben sich schon angemeldet.» Und das, obwohl die ersten Sprechstunden erst in der kommenden Woche stattfinden.

Das neue Arztzentrum ist im Lenzburger Lenzhof zu finden. Florian Wicki

Um Kundschaft muss sich die Praxis in der nächsten Zeit also keine Sorgen machen, eher um Kapazität: Derzeit sind mit dem Standortleiter Marc Meili und Magdalena Schaub genau ein Hausarzt und eine Hausärztin vorhanden. Bis jetzt, so Müller: «Wir haben Platz für drei bis fünf weitere Hausärzte, und dahin soll die Reise auch gehen.» Buchhaltung und Administration werden, soweit möglich, über alle Praxen zusammengelegt, wobei die jeweiligen Krankenakten natürlich lokal verwaltet werden, nur schon aus Sicherheitsgründen. Standortleiter Meili ist sehr froh, dass sich die Gelegenheit geboten hat, mit der Enzian Health AG zusammenzuarbeiten: «Alleine wäre es mir nicht möglich gewesen, eine Praxis dieser Grössenordnung auf die Beine zu stellen.»

Das nächste Ärztezentrum in Suhr oder Entfelden?

In einigen Monaten erhält Meili neue Mitbewohner, wie er erklärt: «Im oberen Stock ziehen im Mai weitere Fachgebiete mit ein. Unter anderem laufen Gespräche mit rheumatologischen, orthopädischen und kardiologischen Spezialärzten.» Zusammen mit der Physio im Keller (neben der Röntgenabteilung im alten Tresor der Hypi) sollen diese Spezialisten das Angebot der Praxis ergänzen. Und für kurze Dienstwege sorgen, wie sich der Physiotherapeut Nils Metzger bereits freut: «In anderen Praxen funktioniert die Kommunikation zwischen Hausarzt, Physiotherapeut oder Spezialist häufig schleppend und langsam; hier sitzen alle am selben Kaffeetisch und können sich so viel effizienter austauschen.»

Müller kündigt an, dass Lenzburg nach Pfäffikon ZH nicht die Endstation der Enzian Health sein wird. In absehbarer Zeit will er eine Praxis in Basel eröffnen, weitere Gespräche finden derzeit mit Ärztinnen und Ärzten in der Region Suhr/Entfelden, in Luzern und in Zürich statt. So will er eine Gruppe aus Ärztezentren errichten, die immer nach demselben Prinzip funktioniert: «Wir suchen junge, hierzulande ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, die sich selbstständig machen wollen und Lust auf eine neue Herausforderung haben.» Denen stelle man erfahrenere Kolleginnen und Kollegen zur Seite und versuche, ihnen so viel Arbeit wie möglich abzunehmen: «Schliesslich geht es darum, den Beruf des Hausarztes wieder attraktiver zu gestalten.»