Ausgerüstet mit Kistchen, Körben, Gartenhandschuhen und Werkzeugen geht es ans Werk. Bild: Eva Wanner

Ein Reh springt vorbei. Vorbei an einem Zaun entlang einer Fläche mitten im Wald, auf der scheinbar Wildwuchs herrscht. Brombeeren, Baumstrunke, und mittendrin auch noch Heu. Was nicht sichtbar ist: Unter der Erde verbirgt sich ein wertvoller Schatz, der an diesem Freitagnachmittag gehoben wird: Kartoffeln.

Ja, Kartoffeln, umgeben von moosigen Flächen und Bäumen. Wies kommt, das erklärt Jonas Nyffeler, Kurator Archäologie und Projektleiter der Ausstellung «Schatzkammer Wald» im Museum Burghalde, die noch bis am 26. November läuft (www.museumburghalde.ch). Der Anbau der Waldkartoffeln sei ein Vermittlungsprojekt. Und zwar eines, das an die Historie anknüpft – um der Bevölkerung zeigen zu können, welches die Dimensionen waren, welcher Aufwand betrieben wurde, wie die Wälder früher ausgesehen haben.

Der Pionier Walo von Greyerz

Um 1850 herum wagte dieses Experiment der damalige Lenzburger Förster Walo von Greyerz. Er teilte die Wälder von Lenzburg in 35 Flächen à je 11 Hektaren auf. Jedes Jahr liess er eine der Flächen roden und auf den so entstandenen freien Flächen die Wurzeln komplett herausreissen. Er pflanzte Tausende neue, junge Bäume in Reihen an – und dazwischen Kartoffeln sowie Getreide.

Das Fazit: Die Buchen mochten es gar nicht – wegen des durchwühlten Bodens, wie sich allerdings erst Jahre später herausstellte. Die Lärchen hingegen gediehen in wunderbarer Co-Existenz mit den Härdöpfeln. Noch heute finden sich prächtige Bäume, die aus der Zeit von Walo von Greyerz stammen.

Waldfeldbau 2023 mit Sonderbewilligung

Zurück in die Gegenwart. Ins Jahr 2023, in dem sich Jonas Nyffeler ein Beispiel am Forstpionier von anno dannzumal nimmt. Wenn auch arg redimensioniert – elf Hektaren Wald einfach so zu roden, das käme heute nicht mehr in Frage. Eine deutlich kleinere Fläche von 1,7 Aren, die sowieso vom Borkenkäfer geplagt ist, das geht aber. Wenn auch nur mit einer Sondergenehmigung – Waldfeldbau ist in der Schweiz nicht mehr erlaubt.

Die Genehmigung erhielt Nyffeler, Ende April pflanzten er und freiwillige Helfende auf fünf Reihen drei verschiedene Sorten Kartoffeln an. Drei Reihen wurden bestückt, wie man das so kennt: Kartoffel setzen und einen Erdhügel darüber bilden. Auf zwei Reihen wagten die Mitwirkenden ein Experiment im Experiment: statt Erde wurde Heu über die Setzlinge gestreut. «Ich bin sehr gespannt», sagt Nyffeler am Freitagmittag, als es – endlich – an die Ernte geht.

Experiment Heu geglückt

Zu sechst und ausgerüstet mit Kistchen, Körben, Gartenhandschuhen und Werkzeug, um den Boden aufzulockern und an die Kartoffeln zu gelangen, geht es ans Werk. Ein bisschen Aufregung ist auch dabei; schliesslich weiss niemand, ob überhaupt und wenn ja wie und wie gut etwas gewachsen ist.

Die erste Reihe bringt Erleichterung: Kartoffeln! Teilweise kleine, aber dass überhaupt etwas gewachsen ist, freut schon alle Beteiligten. Zweite und dritte Reihe, die Kartoffeln werden grösser – vielleicht, weil sie weiter oben am Hang waren, mehr im Schatten mit mehr Feuchtigkeit.

Dann die Reihen mit dem Heu. Ist es darunter allzu feucht geworden? Oder hat sich der sogenannt «regenerative Anbau» gelohnt? Das hat er. Und wie: Von jeder Sorte unter dem Heu kann so viel geerntet werden, wie vorher bei allen drei Reihen zusammen. Und die Knollen sind deutlich grösser als jene, die unter den Erdhaufen gewachsen sind.

Die Freude bei allen Beteiligten ist gross, immer wieder rufen sie sich gegenseitig zu, welch grosse Funde sie gemacht haben, immer wieder scharen sich fünf um eine oder einen, um ebendiesen zu bestaunen. Und zu lachen und sich für die Mäuse zu freuen, die wohl die eine oder andere Kartoffel angeknabbert haben.

Jonas Nyffeler wiegt die Kistchen und Körbe – und nach rund zwei Stunden Arbeit kann er stolz verkünden, dass 57,5 Kilogramm Kartoffeln zusammengekommen sind. Einen Teil davon bereitet er gleich am Abend noch zu – bei einem Grillabend für die Forstleute, die das Experiment in «ihrem» Wald unterstützt haben. Der Rest wird unter den Helfenden aufgeteilt. Und ganz sicher wird jede einzelne kleine und grosse Kartoffel besonders liebevoll zubereitet. Denn jede von ihnen ist einzigartig und war Teil eines Experiments, das definitiv geglückt ist.