Lenzburg Kantonspolizei fasst mutmassliche Sprayer – sie sind zwischen elf und 23 Jahre alt Die Kantonspolizei Aargau hat mehrere Personen angehalten, die im Verdacht stehen, im Raum Lenzburg Sprayereien begangen zu haben. Augenzeugen sowie weitere Geschädigte werden nun gesucht.

Mehrere Personen im Alter zwischen elf und 23 Jahren sind von der Kantonspolizei Aargau wegen Sprayereien angehalten worden. Passiert ist das an den letzten zwei Sonntagen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung festhält.

Sonntag, 26.03.2023:

Eine Patrouille der Kantonspolizei stellt bei einem 14-Jährigen rote Farbe an dessen Händen fest. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellt sich heraus, dass der 14-Jährige mit vier weiteren Kollegen im Alter zwischen elf und vierzehn Jahren diverse Sprayereien mit dem Tag «PTW» begangen hat. Die Sprayereien sind gemäss Mitteilung an diversen Örtlichkeiten im Raum Lenzburg angebracht worden, heisst es in der Mitteilung.

Sonntag, 02.04.2023:

Kurz nach sieben Uhr erhält die Kantonspolizei die Meldung, dass zwei Männer in Lenzburg am Mattenweg eine Wand versprayen würden, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei. Aufgrund der Meldung werden mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie der Regionalpolizei Lenzburg aufgeboten. Kurze Zeit später werden durch eine Patrouille der Kantonspolizei ein 19- sowie ein 23-Jähriger angehalten. Gemäss ersten Ermittlungen sprayten die Beiden die Tags «VAC» sowie «KITSH» an diverse Gebäude im Raum Lenzburg.

Die Kantonspolizei sucht sowohl Augenzeugen, die zu den beiden Vorfällen Angaben machen können, aber auch weitere Geschädigte, die von den obengenannten Sprayereien betroffen sind. Sie können sich beim Stützpunkt Lenzburg unter der Nummer 062 886 01 17 oder bei jedem anderen Polizeistützpunkt melden. (fan)

