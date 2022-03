Lenzburg Jahresbericht der Stadt Lenzburg: Die Pandemie schlug sich in allen möglichen Bereichen nieder Mehr Beratungen in der Schulsozialarbeit, weniger Geschwindigkeitskontrollen: Was in der Stadt Lenzburg 2021 so alles passiert ist.

Wie über vielem schwebte auch über Lenzburg im vergangenen Jahr das Damoklesschwert Pandemie. Das zeigt sich am Jahresbericht deutlich. Michael Küng

Die Pandemie hat das Jahr der Stadt Lenzburg stark beeinflusst. Bewegt, schwierig und herausfordernd; solche und mehr Adjektive nennt Stadtammann Daniel Mosimann im Vorwort zum Jahresbericht 2021 der Einwohner- sowie der Ortsbürgergemeinde. Der Bericht ist online auf der Website der Stadt einsehbar. Bemerkbar macht sich das Coronavirus in ganz unterschiedlichen Bereichen. Eine Übersicht.

Bereich Sicherheit

24 Polizistinnen und Polizisten, fünf Aspirantinnen und Aspiranten und drei Zivilangestellte waren per Ende Jahr bei der Regionalpolizei Lenzburg angestellt. Zuständig sind sie für die Sicherheit von 71'992 Personen in ihrem Einzugsgebiet von 24 Gemeinden.

588 Geschwindigkeitskontrollen wurden durchgeführt (deutlich weniger als im Vorjahr mit 726) und dabei 509'029 Fahrzeuge überprüft. Innerorts wurden 27'690 Übertretungen festgestellt; das sind 5000 mehr als im Vorjahr. 17 Personen fuhren mit zu viel Alkohol im Blut, 34 weitere waren wegen Medikamenten oder Drogen in fahrunfähigem Zustand.

Die 121-köpfige Regio Feuerwehr Lenzburg (Lenzburg, Ammerswil und Staufen) hatte im vergangenen Jahr 118 Einsätze; einen weniger als im Vorjahr. 28-mal handelte es sich um Fehlalarme.

Bereich Bildung

«Die Auswirkungen des Coronavirus auf das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen prägte die Arbeit der Schulsozialarbeit im Jahr 2021 stark», heisst es im Jahresbericht. Das macht sich an den Zahlen deutlich bemerkbar: 543 Beratungsgespräche wurden mit Schülerinnen und Schülern geführt, über 200 mehr als im Vorjahr.

Auch Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte nahmen 112-mal Beratungen in Anspruch (Vorjahr: 100), dies vor allem auf Stufe Primarschule. 215-mal fanden Gespräche mit Lehrpersonen statt (Vorjahr: 188).

Bereich Bau und Umwelt

Ein Dutzend grössere Schlaglöcher in Lenzburg wurden im letzten Jahr repariert und fast zweieinhalb Kilometer Belagsrisse vergossen. Ausserdem wurden 25 Kilometer Kanalisation gespült, das ist rund die Hälfte der Leitungen.

1491 Tonnen Kehricht wurden in die Verbrennungsanlage in Buchs geliefert. Das sind elf Tonnen oder 0,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Pro Einwohnerin und Einwohner ergibt das 132 Kilogramm Kehricht. Total wurden im Jahr 2021 gut 32'000 Tonnen Abfall entsorgt (Glas, Grüngut, Metall, Dosen, Papier, Kehricht).

Bereich Immobilien

In Samedan im Engadin hat die Stadt ein Ferienhaus. Schon mehrfach war im Einwohnerrat kritisch angemerkt worden, dass das Haus nicht genügend ausgelastet ist. Auch dieses Jahr ist dies, pandemiebedingt, wieder der Fall. Es wurde nur zwölf Wochen vermietet – genau so viele Wochen wurden annulliert. Auch die Schule Lenzburg selbst führte in diesem Jahr in Samedan kein Winterlager durch. 2020 war das Haus immerhin noch 17 Wochen lang gebucht gewesen, 2019 total 22 Wochen.

Fast 5000 Gäste weniger hatte das Schwimmbad Walkematt zu verzeichnen. In der Saison 2020 besuchten noch fast 39'000 Personen die Badi, 2021 waren es dann nur noch knapp 34'000. Die Saison konnte unfallfrei abgeschlossen werden, heisst es im Bericht.

Dass viele Anlässe abgesagt werden mussten, macht sich an der Belegung weiterer Immobilien der Stadt bemerkbar. Im Alten Gemeindesaal fanden 2021 lediglich 42 Anlässe statt, sieben weniger als im Vorjahr und fast nur halb so viel wie im Jahr 2019. Die Mehrzweckhalle war zwar an 181 Tagen belegt; allerdings gehen 97 davon auf das Konto von Einheiten des Militärs, das die Halle im Zusammenhang mit der Pandemie teilweise auch über Nacht belegte.

Bereich Gesellschaft und Gesundheit

46'500 Stunden hat die Spitex Region Lenzburg in den zehn Vertragsgemeinden geleistet. 2000 davon alleine für die Kompensation von Ausfällen von Mitarbeitenden und die Bewältigung der Coronalage, wie es im Jahresbericht heisst. 83'000 Einsätze wurden bei 800 Klientinnen und Klienten geleistet.

Um nur sieben Personen hat die Bevölkerung von Lenzburg zugenommen; 998 sind weg- und 910 zugezogen. Nun leben 11'029 Personen in der Stadt. Eingebürgert wurden 54 Personen – mit 22 am meisten stammten aus Deutschland.