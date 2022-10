Lenzburg In weissen Gewändern durch die Altstadt: Um Mitternacht startet der Joggeliumzug Mit dem traditionellen Joggeliumzug ist ein eindrückliches Schauspiel zu erwarten am Freitag um Mitternacht in der dunklen Lenzburger Altstadt. Der Brauch hat seinen Ursprung im Mittelalter.

Der Joggeliumzug bildet den Abschluss des sommerlichen Schützensemesters. Das Bild stammt vom 30. Oktober 2015. cis/Archiv AZ

Gekleidet in weissen Gewändern und mit schwenkenden Laternen in den Händen durch die dunkle Altstadt: Am Freitag, 28. Oktober, um Mitternacht findet in Lenzburg der Joggeliumzug statt. Begleitet wird das eindrückliche Schauspiel von einem kräftigen «Hudihudiha» aus dem Lied dazu. Nach der Besammlung auf dem Metzgplatz geht es durch die Rathausgasse und die Torgasse.

Der Bruderschaft gehörten Männer und Frauen an

Die Altstadtgeschäfte werden gebeten, das Licht in den Schaufenstern zu löschen, um für die passende Stimmung zu sorgen. Neugie­rige Zuschauerinnen und Zuschauer sind selbstverständlich willkommen zu dieser späten Stunde.

Der Anlass bildet traditionsgemäss den Abschluss des sommerlichen Schützensemesters. Zurück geht das Brauchtum auf das Mittelalter und die Bruderschaftsvereinigungen, die damals gebildet wurden und die unter anderem an die Schützenfeste zogen. Ihnen gehörten übrigens sowohl Männer als auch Frauen an.

Vermummt, um sich brüderlich zu ähneln

Der Geschichte über die Entstehung der Schützengesellschaft und der Schützenvereine im Allgemeinen um die Mitte des 15. Jahrhunderts ist der ehemalige Lenzburger Bezirkslehrer Georges Gloor nachgegangen. Der Text, der auch eine Erklärung liefert für die heutige Form des Joggeliumzugs, ist auf der Website der Stadt unter www.lenzburg.ch zu finden.

Das sommerliche Schützensemester, führt der Autor aus, begann mit der Waffenmusterung am 1. Mai und endete am Festtag des Bruderschaftspa­trons am 31. Oktober, dem Vorabend von Allerheiligen, mit einem «Chrüzgang», einer Prozession. Um sich brüderlich zu ähneln, habe man sich vermummt – wie es in Bruderschaftsprozessionen und am Joggeliumzug noch heute üblich sei. Das «Joggeln» werde in Wörterbüchern allenthalben als Narrentreiben bezeugt.