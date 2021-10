Lenzburg In der Rudolf-Steiner-Sonderschule wird Corona bald aus der Luft gefiltert Ein Start-up betreibt in der Schule ein Pilotexemplar eines Keramikfilters, in dem das Coronavirus hängen bleibt. Gemäss Schulleiter Martin Schmidt könnten bald weitere Schulzimmer mit der Anlage ausgestattet werden – nur wenige Anpassungen seien noch nötig.

Die bestehende Versuchsanordnung in der Rudolf-Steiner-Schule. zvg

In der Rudolf-Steiner-Sonderschule in Lenzburg steht die erste Luftfilteranlage des Start-ups «Nano Clean Air». Diese entfernt Corona-Aerosole über einen Keramikfilter aus der Luft, wie der Tages-Anzeiger schreibt: Zehn Stoffschläuche an der Zimmerdecke saugen ununterbrochen Luft ab. «Die Anlage funktioniert. 99,9 Prozent aller Partikel und Viren bleiben im Filter hängen», sagte Heinz Burtscher von «Nano Clean Air» gegenüber der Zeitung. Es ist nicht der erste Versuch im Aargau: Schon im Februar testete die Schule Oberentfelden ein Gerät der Zehnder Group mit Sitz in Gränichen.

Auf Anfrage sagt der Leiter der Rudolf-Steiner-Schule, Martin Schmidt, das Pilotprojekt koste die Schule bisher nichts. «Wir stellen gern den Raum für die Entwicklung und den versuchsweisen Betrieb zur Verfügung. Dabei profitieren wir kontinuierlich als Lernende.» Es sei aber geplant, weitere Schulzimmer für eine Installation zu prüfen, sobald das System fertig entwickelt sei. «Einige Luftströme im oberen Bereich müssen noch weiter geprüft werden, da dies eine enorm komplexe Angelegenheit ist.» Momentan wirke etwa der Blechkanal der Versuchsanordnung, von dem die Schläuche abgehen, als Resonanzraum und müsse schlussendlich durch ein anderes Material ersetzt werden.

Anders als ursprünglich geplant, soll die Anlage zudem nicht unter der Decke verborgen werden, auch, weil es ziemlich teuer wäre. «Sie wird neu im Raum ausgerichtet, in neue Materialien eingefasst und bleibt somit als nachvollziehbares Anschauungsobjekt sichtbar», so Schmidt. Die Kosten für das Material und die «schnelle und unkomplizierte» Installation würden sich bei ihren Räumlichkeiten dann vielleicht auf «rund 1500 Franken» belaufen, sagt der Schulleiter.

Vor 30 Jahren entwickelten sie Diesel-Filter

Das Start-up «Nano Clean Air» besteht aus einer Gruppe erfahrener Ingenieure, Physiker und Ärzte rund um die Rentner Andreas Mayer, Heinz Burtscher und Jan Czerwinski, heisst es im Tages-Anzeiger. Mit Filtern hat die Gruppe Erfahrung: In den 1990er-Jahren entwickelten sie für wenige Nanometer grosse Dieselpartikel einen Filter, ohne den die Unfallversicherung Suva den Bau des Neat-Basistunnels am Gotthard nicht bewilligt hätte. Noch heute funktionieren weltweit einige Hundert Millionen Fahrzeuge nach ihrem Prinzip, das es zuvor noch nicht gab.

«Viren und Dieselpartikel haben etwa die gleiche Grösse», wird Andreas Mayer zitiert. «Deshalb lag es für uns nahe, dass unsere Abgasfilter auch Viren erwischen könnten. Und wenn man schon filtert, dann nimmt man ohne Zusatzaufwand auch Bakterien, Pilze, den Feinstaub von der Strasse und Pollen gleich mit.»

Bund und weitere Schulen zeigen bereits Interesse

Momentan prüft Nino Künzli, Epidemiologe und Präsident der Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene, das Pilotprojekt im Auftrag des Bundes als unabhängiger Experte, so der Bericht weiter. Denn das Bundesamt für Umwelt unterstützt die Entwicklung mit 350’000 Franken.

Letztes Jahr stellte das Start-up das Projekt bereits dem Gesamtbundesrat vor; am Mittwoch besuchten dann Mitglieder mehrerer Bundesämter die Rudolf-Steiner-Sonderschule, um sich über den aktuellen Stand zu informieren. Mehrere andere Schulen zeigen ebenfalls Interesse. Ausserdem sind zum Thema Corona und Luftfilter zwei Vorstösse beim Grossen Rat hängig: einer der SP und einer der GLP. Auch beim Aarauer Kreisschulrat gingen zwei Vorstösse ein, dies vom künftigen Präsident der GLP Aargau Philippe Kühni.