Lenzburg Ida Winter behauptet sich in der männerdominierten Breakdance-Szene Frauen gehören ins Ballett und nicht auf die Breakdance-Bühne. Diese Meinung teilen immer noch viele in der Szene – dementsprechend werde sie auch von Männern immer noch dominiert. Ida Winter hat das Gegenteil bewiesen. Die Lenzburgerin wurde ausgezeichnet.

TeleM1

Frauen, die Breakdance tanzen, ist immer noch ein sehr seltenes Bild. Eine der wenigen ist Ida Winter aus Lenzburg. Vor zehn Jahren lernt sie den Tanzstil kennen und hängt ihre Ballettschuhe an den Nagel. «Es war so, dass sich mein Körper bei diesem Tanz wohl gefühlt hat. Ganz anders als beim Ballett.», so Winter. Doch bald merkt die heute 24-Jährige, dass sie als Frau in dieser Szene doch recht alleine sei.

Die Szene ist nach wie vor sexistisch

«Ich habe mich doch sehr oft unwohl gefühlt, gerade wenn du zwischen mehreren Männern als 14-jähriges Mädchen stehst, fühlst du dich auch mal klein», berichtet Winter. Mittlerweile tanzt und choreografiert die Lenzburgerin verschiedene Formationen in der ganzen Schweiz. Nach wie vor sei die Szene auch sehr sexistisch: «Sehr viele Frauen haben auch sexuellen Missbrauch oder Diskriminierung in der Szene erlebt.»

Sie selbst habe nie solche Erfahrungen gemacht, dennoch haben sich viele Kleinigkeiten zu dem Thema über die Jahre hinweg angesammelt. Das lässt sie in ihren Choreografien einfliessen.

Im Sommer erhalten Winter und ihr Team Unterstützung in Form von einem Förderprogramm des Migros-Kulturprozents. Das Ergebnis kommt im Januar auf die Bühne.