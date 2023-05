Lenzburg «Ich wollte ihm, aber auch mir helfen»: Tückisches Inserat verleitet Frau zu Straftaten Eine Frau in Geldnot steht vor dem Bezirksgericht in Lenzburg: Ein dubioses Inserat hat für sie eine Verurteilung mit finanziellen Konsequenzen zur Folge.

Gegen Entgelt hat die Beschuldigte ein Bankkonto eröffnet (Themenbild). Bild: Philipp Schmidli

«Es tut mir alles sehr leid; ich wollte nie jemandem schaden», sagt Anna (Name geändert), 59, am Bezirksgericht in Lenzburg. Hätte sie die Geschäftsbedingungen der Bank gelesen, wäre ihr dieses Aufgebot womöglich erspart geblieben. Sie hat bei der Eröffnung eines Kontos bei der UBS bestätigt, alleine an den Vermögenswerten darauf berechtigt zu sein. Hätte, wäre.

Tatsache ist: Anna, aufgrund finanzieller Probleme auf der Suche nach Arbeitstätigkeiten, hat sich 2020 auf ein Inserat auf «Tutti» oder «Anibis» gemeldet. Darin wurde ein Entgelt für das Eröffnen eines Bankkontos in der Schweiz angeboten. Allerdings sollte das Konto dem Inserenten zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Und er sollte selber weitere Konti eröffnen können.

Jener gab sich als aufgrund einer Scheidung in Probleme geratener Unternehmer in der Autobranche aus, worauf Anna auf den Deal einstieg: «Ich wollte ihm, aber auch mir helfen.» Naiv? Der Mann schickte Anna Kopien von Personalausweis und Gewerbeschein; damit gab sie sich zufrieden.

Mit Tierbetreuung verdient sie 2000 bis 3000 Franken

Dass sie sich damit der Urkundenfälschung schuldig machte, war ihr nicht bewusst. «Wach geworden» sei Anna, so erzählt sie Gerichtspräsident Daniel Aeschbach, als der als Autounternehmer getarnte Geldwäscher Anna anwies, bei der Migrosbank für ihn ein Konto zu eröffnen, weil «die UBS zu viele Fragen gestellt» habe.

Anna tat dies nichtsdestotrotz erneut, zwar in Angst und Panik, also doch mit einem gewissen Unrechtsbewusstsein, bevor die Sache aufflog. Im Klartext: mehrfache Urkundenfälschung für die Frau, die seit 2014 in einer Partnerschaft lebt und mit Tierbetreuung – sie besucht und füttert Katzen in deren Zuhause und geht mit Hunden spazieren – pro Monat im Schnitt zwischen 2000 und 3000 Franken verdient.

Anna sieht ihre Mitschuld ein. Sie wünschte sich, dass die Behörden gegen solche Inserate vorgehen, denn sie ist sich sicher: Sie ist nicht das einzige Opfer der Geldwäscher. Denn Gehilfenschaft zur mehrfachen Geldwäscherei wirft ihr die Staatsanwaltschaft auch vor. Daniel Aeschbach macht daraus eine einfache Gehilfenschaft, da er ihr bei der Eröffnung und Zurverfügungstellung des UBS-Kontos keinen Vorsatz vorwerfen kann. Anders sieht’s bei der Migrosbank aus. Sie habe jeweils nur den Kontostand gesehen, aber keinen Einblick in die Kontobewegungen – Deliktsumme 31’400 Euro – gehabt, sagt Anna.

Ihre Ehrlichkeit wird der Frau hoch angerechnet

Der Richter sieht ein «sehr geringes Verschulden», führt den «tragischen Fall» auf eine offensichtliche Geldnot zurück und rechnet Anna ihre Ehrlichkeit hoch an. Auf seine Frage, wie sie sich selber bestrafen würde, meint Anna, sie verdiene eine Strafe, allerdings sollte sie nicht so hoch und in Raten abzustottern sein. 100 Franken pro Monat, das könnte sie sich leisten. Der Spielraum des Richters ist nicht gross. Die Strafbefehlsgebühr von 1300 Franken ist gegeben. Auch das «Entgelt» für Annas strafbare Dienstleistung, 1704 Franken, wird eingezogen.

Bezirksgebäude mit Bezirksgericht in Lenzburg: Der Richter sieht ein «sehr geringes Verschulden» der Beschuldigten. Bild: mhu

Die beantragte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 10 Franken, also 900 Franken, ersetzt Daniel Aeschbach durch eine solche von 30 Tagessätzen zu 20 Franken, also 600 Franken, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren. Bei der Busse bleibt er mit 120 Franken

30 Franken unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf das «absolute Minimum»: 812 Franken.

Sobald das Urteil rechtskräftig ist, so rät der Richter, soll sich Anna bei der Gerichtskasse melden, um die Zahlungsmodalitäten auszuhandeln. «Wir werden eine Lösung finden», sagt er. Anna ist derweil froh, steht diese leidige Geschichte vor einem Ende, auch wenn sie wehtut.