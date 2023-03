Generalversammlung Hypothekarbank Lenzburg: Abschied von «Mr. Hypi» und ein Neuzugang im Verwaltungsrat Nach 2019 fand die Generalversammlung der Hypi Lenzburg erstmals wieder physisch statt. Neben mehr Lohn für die Bank-Spitze stand auch die Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds an.

Von den über 7000 Aktionären der Hypi nahmen 2401 ihr Stimmrecht wahr, viele erschienen persönlich vor Ort. Bild: Florian Wicki

Bereits nach dem Tunnel Neuhof war ein Stau in Fahrtrichtung Lenzburg: In der Mehrzweckhalle Schützenmatte fand ein Grossanlass statt. Dabei handelte es sich um die 154. Generalversammlung der Hypothekarbank Lenzburg.

Nicht nur der volle Parkplatz und die Schlange vor der Halle liessen es erahnen, auch die Stimmung der Aktionärinnen und Aktionäre vor Ort machte klar: Man freute sich, dass die Generalversammlung der Hypi nach drei langen Jahren des Unterbruchs wieder physisch stattfinden konnte. Auch wenn sich das naturgemäss auf die Stimmbeteiligung ausgewirkt hat: Bei der GV vor einem Jahr nahmen von den 7269 Aktionärinnen und Aktionären rekordhohe 4541 ihr Stimmrecht wahr – am Samstag waren es virtuell und vor Ort deren 2401.

Verwaltungsratspräsident Gerhard Hanhart führte durch die Versammlung. Bild: Florian Wicki

Ein gut gelaunter Gerhard Hanhart, Verwaltungsratspräsident der Bank, eröffnete die Versammlung. In seinem Jahresresümee sprach er über die aktuellen Zeiten grosser Unsicherheiten, der Krieg in der Ukraine, die Inflation und die Schweizer Grossbank Credit Suisse waren ein Thema. Davor hatte er eine traurige Nachricht zu verkünden: «Am 20. Juni 2022 ist Herr Dr. Franz Renggli verstorben.» Renggli war 34 Jahre lang für die Hypi tätig, unter anderem als Zentraldirektor und Verwaltungsrat. Eine prägende Persönlichkeit, so Hanhart: «Für viele Mitarbeitenden der Hypi war er die Vaterfigur schlechthin, die auch immer ein offenes Ohr für ihre persönlichen Anliegen hatte.» Der «Mr. Hypi», wie Renggli genannt wurde, werde für die Bank immer ein Vorbild bleiben.

Stabiles Wachstum und gleichbleibende Dividende

Auch die Vorsitzende der Geschäftsleitung der Bank, Marianne Wildi, freute sich über die zahlreich Erschienenen: «Es freut mich extrem, dass Sie alle erschienen sind und ich so viele Gesichter, die ich lange nicht mehr persönlich habe dürfen sehen, heute wieder sehen darf.»

CEO Marianne Wildi präsentierte die Jahresrechnung. Florian Wicki

Wildi führte danach durch die Jahresrechnung: «Wir schliessen per Ende 2022 mit einem über die Jahre hinweg recht konstanten Gewinn von 18.6 Millionen Franken, die Rendite unsere Hypi-Aktie beträgt 2,8 Prozent und wir schütten 115 Franken pro Aktie aus.» Die Bank habe im letzten Jahr mit ihren 324 Mitarbeitenden einen Zuwachs an Kundengelder um 6,31 Prozent auf 5,1 Milliarden Franken und ein Wachstum der Ausleihungen um 4,5 Prozent auf 4,7 Milliarden Franken verzeichnet.

Das Zinsumfeld habe der Bank im letzten Jahr geholfen. Man habe seit langem – Wildi konstatierte, in ihrer Zeit als CEO seien die Zinsen bis anhin immer gesunken – wieder höhere Zinsen bei Neuanlagen und Erhöhungen von Hypotheken vereinnahmen können. Das Geschäft mit den Zinsen habe auch darum 70 Prozent des Geschäftsertrags ausgemacht.

Entlastung und ein Neuzugang

Die frisch gewählte Verwaltungsrätin Josianne Magnin, zusammen mit Verwaltungsratspräsident Gerhard Hanhart und CEO Marianne Wildi. Bild: Florian Wicki

Die Anträge des Verwaltungsrats wurden alle mit einer überragenden Mehrheit (über 90 Prozent der Stimmen) bewilligt. Darunter die höhere Vergütung für das Gremium selber: Der Gesamtbetrag wurde von 550'000 auf 600'000 Franken erhöht. Die Gründe sind laut Hanhart unter anderem, dass die Umsetzung und die Weiterentwicklung der Strategie sowie auch zunehmende Regulierungen in Zukunft mehr Aufwand mit sich bringen, ausserdem will die Bank konkurrenzfähige Löhne zahlen. Die Grossbanken nehme man aber auch weiterhin nicht als Massstab.

Schliesslich wurden alle Mitglieder des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein weiteres Jahr gewählt, Hanhart ausserdem als Präsident. Zudem wird Josianne Magnin nun wie verschiedentlich berichtet das Gremium verstärken, sie wurde nach der Wahl mit einem Applaus begrüsst.

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung bewegte sich das anwesende Aktionariat zum Abendessen. Die Gäste wurden dabei auf das Hotel Krone, das Hotel Ochsen, den alten Gemeindesaal Lenzburg und das timeout Restaurant der Berufsschule Lenzburg aufgeteilt.