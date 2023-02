Lenzburg Hindernisfreie Haltestelle: Schon diesen Spätsommer sind die Bauarbeiten am Kronenplatz geplant Die Bushaltestelle Kronenplatz «Sandweg» in Lenzburg muss saniert und verschoben werden. Über den Kredit von 111'000 Franken entscheidet der Einwohnerrat. Der Stadtrat sagt, warum der Zeitpunkt für die Umgestaltung im Spätsommer gewählt wird.

Im Bereich der heutigen Bushaltestelle wird der Belag des Gehwegs erneuert. Bild: Anja Suter

Hindernisfrei muss die Bushaltestelle sein. So will es das Behindertengleichstellungsgesetz. Sitzt ein Mensch beispielsweise im Rollstuhl, soll er problemlos ein- und aussteigen können.

In diesem Zusammenhang ist auch die Erneuerung und Verschiebung der Haltekante Kronenplatz «Sandweg» in Lenzburg vorgesehen. Über den Kredit von 111'000 Franken entscheidet der Einwohnerrat an seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 9. März.

Der Sanierungsbereich befindet sich im Sandweg im Bereich von der Verzweigung Schützenmattstrasse/Kronenplatz bis zum Ende der Liegenschaft Hotel Krone. Die geplante Verschiebung der Haltekante wirkt sich gemäss Botschaft des Stadtrats positiv auf eine mögliche Umgestaltung des Kronenplatzes aus. Zur Erinnerung: Für eine solche ausgesprochen haben sich Vertreterinnen und Vertreter von SP, Grünen, Die Mitte, EVP und Grünliberalen im vergangenen Jahr mit dem Postulat «Ein Kronenplatz für alle».

Die Haltekante hat eine Höhe von 22 Zentimetern

Die Lage der neuen Bushaltestelle ist so gewählt, fährt der Stadtrat fort, dass eine möglichst gerade Anfahrt gewährleistet ist. Die Haltekante hat eine Höhe von 22 Zentimetern. Hält der Bus an, können keine Autos vorbeifahren. Velos und Kleinfahrzeuge dagegen können überholen. Die Einfahrt in die Tiefgaragen Sandweg und Hotel Krone bleibt ebenfalls möglich.

Für die Sanierung und Verschiebung der Haltekante Kronenplatz «Sandweg» steht ein Kredit von 111'000 Franken zur Diskussion. Bild: zvg

Im Bereich der heutigen Bushaltestelle wird der Belag des Gehwegs erneuert. Zusätzlich wird eine Rabatte mit Bepflanzung realisiert. Defekte Randabschlüsse werden ersetzt.

Erfolgen soll die Umgestaltung diesen Spätsommer. Der Zeitpunkt ist gemäss Stadtrat so gewählt, dass geplante Veranstaltungen wie Märkte, Festivitäten oder Sportveranstaltungen im Stadtzentrum nicht betroffen sind. Während der Bauphase ist die Durchfahrt für den Bus und den motorisierten Individualverkehr sichergestellt. Die Fussgängerinnen und Fussgänger werden über den Promenadenplatz umgeleitet.

Zwölf Bushaltekanten sind schon umgebaut worden

Auf dem Gemeindegebiet in Lenzburg befinden sich 55 Bushaltekanten, führt der Stadtrat in seiner Botschaft an den Einwohnerrat weiter aus. Von den 29 Bushaltekanten auf den Gemeindestrassen seien bereits zwölf umgebaut worden, für acht sei der Umbau in Planung.

Entwickelt wurde gemäss Behörde eine Realisierungsreihenfolge, die aufzeigt, mit welcher Priorität die Haltestellen umgestaltet werden sollen. «Dabei wurden sowohl die Nutzungsfrequenz der Haltestelle und deren Lage in Bezug auf wichtige Nutzungen als auch der Sanierungsbedarf des betroffenen Strassenabschnitts berücksichtigt.»