Lenzburg Herz-Jesu-Kirche erhält neue Orgel: Am historischen Projekt können alle mitwirken Für den Neubau der Orgel in der katholischen Kirche in Lenzburg ist ein Spendenaufruf lanciert worden. Die Kirchgemeinde sagt, welcher Betrag zusammengekommen ist, welche Anstrengungen noch unternommen werden müssen – und warum dieses Projekt so wichtig ist.

Die Orgel soll neu gebaut werden. Weiter ist eine Sanierung der Empore vorgesehen sowie eine Restaurierung des heute verborgenen Rosettenfensters. Bild: zvg

Eine Orgel ist genauso mächtig wie prächtig, unvergleichlich klanggewaltig – aber auch aussergewöhnlich kostspielig. In der Herz-Jesu-Kirche Lenzburg soll das Instrument ersetzt werden. Die katholische Kirchgemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, zum bereits bewilligten Baukredit von insgesamt 1,6 Mio. Franken – davon 1,2 Mio. Franken alleine für die Orgel – bis Ende dieses Jahres weitere 150’000 Franken zusammenzubringen: für zusätzliche Register und Optionen. Lanciert worden ist ein Spendenaufruf.

Etwas mehr als 54’000 Franken sind bisher zusammengekommen. Zufrieden und dankbar über diesen Betrag äussert sich Maria Bühlmann im Namen der Kirchenpflege. Das Echo sei positiv, besonders beliebt seien die Patenschaften für einzelne Orgelpfeifen, «da sie eine persönliche Verbindung zum Projekt schaffen», sagt sie. «Wir hoffen natürlich auf weitere Unterstützung.»

In Wildegg findet ein Benefizkonzert statt

Um in der verbleibenden Zeit weitere Mitglieder der Kirchgemeinde und potenzielle Spenderinnen und Spender begeistern zu können, «müssen wir möglicherweise verstärkt auf die Bedeutung der Orgel für unsere Gemeinschaft und als Immaterielles Kulturerbe hinweisen und gezielte Fundraising-Aktivitäten durchführen», sagt Bühlmann. Ebenso seien weiterhin Benefizkonzerte geplant, wie etwa erneut mit Kindern und Jugendlichen aus der Region sowie Schülerinnen und Schülern von Organistin Yun Zaunmayr.

Die Kirchgemeinde hat einen Spendenaufruf lanciert. Beliebt sind die Patenschaften für einzelne Orgelpfeifen. Bild: zvg

Ein nächster Anlass findet am Samstag, 16. September, statt. Am Bettagskonzert in der Pfarrei St. Antonius in Wildegg können die Besucherinnen und Besucher ein musikalisches Erlebnis von höchster Qualität erwarten, versprechen die Organisatoren. Die Goll-Orgel wird als Solo-Instrument im ersten Teil des Konzerts erklingen. Im zweiten Teil wird sie zusammen mit Klarinette und Violoncello zu hören sein. Gespielt werden Werke von bekannten Komponisten.

Kurz: «Das Konzert ist für alle Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber gedacht, die sich von der Schönheit und Vielfalt der Orgelmusik und weiteren Instrumentalisten verzaubern lassen wollen», sagt Bühlmann. Seit 2014, ergänzt sie, wird jedes Jahr am Vorabend des Bettags ein Orgelkonzert in der katholischen Kirche in Wildegg durchgeführt. Dieses Mal wird die Kollekte für das Orgel-Projekt in Lenzburg verwendet.

An Festgottesdienst wird Siegerwerk aufgeführt

Im Spätherbst 2024 ist der Abbau der bestehenden Orgel in der Herz-Jesu-Kirche Lenzburg vorgesehen, «möglicherweise mit der Option, sie im Ausland weiterleben zu lassen», führt Bühlmann aus. Anschliessend folgen die Sanierung der Empore und die Aufdeckung und Restaurierung des heute hinter der Orgel verborgenen Rosettenfensters.

Ab etwa Februar 2025 wird die neue Orgel aufgebaut, gefolgt von der Intonation, bei der das Instrument individuell auf den Kirchenraum abgestimmt wird. Für den Neubau mit 47 Registern und rund 2600 Pfeifen ist die Firma Rieger Orgelbau mit Sitz in Schwarzach im österreichischen Vorarlberg zuständig.

Die Herz-Jesu-Kirche ist die Mutterkirche in der Diaspora mit den drei Pfarreien Herz Jesu in Lenzburg, St. Antonius in Wildegg sowie St. Theresia in Seon. Bild: zvg

Die feierliche Orgelweihe findet dann am Titularfest Herz Jesu am 29. Juni 2025 statt. «Es wird bestimmt ein bedeutender Moment für die gesamte Kirchgemeinde, den Pastoralraum Region Lenzburg sowie alle, die das Projekt unterstützt haben», sagt Bühlmann. Am Festgottesdienst steht auch die Uraufführung des Siegerwerks des Kompositionswettbewerbs auf dem Programm.

Dieser wurde ins Leben gerufen, um das Orgel-Projekt künstlerisch zu begleiten und zu fördern, erklärt die Kirchenpflegerin. «Der Wettbewerb soll die Kreativität und das Interesse für die Orgel als Instrument anregen und neue Impulse für die zeitgenössische Orgelmusik geben.» Die Idee sei es auch, die Orgelkultur weiterzuentwickeln und zu bereichern, anstatt sich ausschliesslich auf bestehende Werke verstorbener Komponisten zu beschränken.

Eine Instandstellung wäre zwar theoretisch möglich …

Dieses Orgel-Projekt hat für die Kirchgemeinde eine grosse Bedeutung, soll sowohl die musikalische als auch die spirituelle Seite bereichern, fasst Bühlmann zusammen. Das Instrument spiele eine zentrale Rolle im kirchlichen Leben. Theoretisch wäre zwar eine technische Instandstellung der bestehenden, schon mehrfach veränderten Orgel aus den Fünfzigerjahren möglich gewesen, räumt sie ein. Allerdings: «Umfangreiche Investitionen für punktuelle Verbesserungen sind nicht mehr gerechtfertigt. Der Orgel-Neubau ist die nachhaltigere Lösung.»

Die bestehende Orgel stammt aus den Fünfzigerjahren. Bild: zvg

Die Herz-Jesu-Kirche sei zudem die Mutterkirche in der Diaspora mit den drei Pfarreien Herz Jesu in Lenzburg, St. Antonius in Wildegg sowie St. Theresia in Seon, gibt Bühlmann zu bedenken. «Wir erweitern mit der Rieger-Orgel auch die Orgellandschaft im Kanton Aargau und unterstützen damit weiterhin talentierte Orgelschülerinnen und Orgelschüler, die auf unseren Instrumenten üben können.»

Eine Spende oder Patenschaft für das Orgel-Projekt kann jedem empfohlen werden, der die kirchliche Gemeinschaft unterstützen und zur Erhaltung der musikalischen Tradition beitragen möchte, antwortet Bühlmann auf entsprechende Frage. Jede Spende trage dazu bei, die Orgel für zukünftige Generationen zu bewahren. «Es handelt sich um eine einmalige Gelegenheit, an einem historischen Projekt mitzuwirken, das für viele Generationen gedacht ist.»