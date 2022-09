Lenzburg Grüne will Tempo 30: Rückweisungsantrag zur Ringstrasse kommt knapp nicht durch Der Lenzburger Einwohnerrat hat den Kredit von 1,295 Mio. Franken für die Sanierung der Ringstrasse Nord genehmigt. Regula Züger (Grüne) forderte die Prüfung einer Geschwindigkeitsreduktion.

Die Verkehrsbelastung hat dem Belag zugesetzt: Die Ringstrasse ist sanierungsbedürftig. Google Streetview

Es schien erst ein ganz und gar unbestrittenes Geschäft: die Sanierung der Ringstrasse Nord. Die Vertreterinnen und Vertreter von FDP, SVP und GLP begrüssten das Vorhaben im Lenzburger Einwohnerrat am Donnerstagabend.

Die hohe Belastung durch den Schwerverkehr hat Spuren hinterlassen auf dem Strassenbelag vom Kreisel Hardstrasse bis zum Kreisel Niederlenzer Kirchweg. Geplant ist deshalb eine umfassende Erneuerung in weiteren zwei Etappen auf einer Länge von rund 430 Metern.

Für die Prüfung von Tempo 30

Von der technischen Seite her sei das Projekt in Ordnung, leider sei die geforderte Umsetzung der Wohnqualität nicht ganz befriedigend, stellte Daniel Frey (EVP) fest. Nach seinem Dafürhalten gelte es ein Zeichen zu setzen, den Mut aufzubringen für eine Beschränkung auf Tempo 30 auf dieser Teilstrecke. Der Einwohnerrat stehe in der Verantwortung, es müssten Massnahmen getroffen werden, führte er aus ­– auch wenn er keinen Rückweisungsantrag stellen mochte.

Ein solcher kam in der Folge von Regula Züger (Grüne). Tempo 30 habe für die Anwohnenden definitiv positive Auswirkungen und habe generell nur Vorteile betreffend der gesamten Umweltbelastung, hielt sie fest. Sie forderte die Prüfung einer Geschwindigkeitsreduktion. Die leichte zeitliche Verzögerung, die dadurch beim Projekt entsteht, erachtete sie als vertretbar. Mit 15 gegen 18 Stimmen wurde der Rückweisungsantrag schliesslich aber abgelehnt, der Kredit von 1,295 Mio Franken mit 26 zu 1 Stimmen klar genehmigt.

Gegen Littering auf den Schularealen

Nicht überwiesen – mit 15 gegen 17 Stimmen – wurde der Vorstoss betreffend suchtmittelfreie Zonen auf den Schularealen. Es bestehe Handlungsbedarf, sagte Postulantin Corinne Horisberger-Buri (FDP):

«Uns ist es ein Anliegen, Kinder und Jugendliche vor Alkohol und Drogen zu schützen und Littering in diesem Ausmass zu verhindern.»

Es handle sich um ein grosses Problem, pflichtete Iris Bachmann (Die Mitte) bei. Sie machte aber beliebt, das Gespräch zu suchen mit den Jugendlichen, sodass sie den Ort sauber hinterlassen. Gleich sah es eine knappe Mehrheit.

Deutlich gutgeheissen haben die 34 anwesenden Ein­wohnerrätinnen und Einwohnerräte die Berichte zum Postulat betreffend Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria sowie zum Postulat betreffend Label «Kinderfreundliche Gemeinde».

Mündlich beantwortet hat der Stadtrat an der Sitzung, die rund dreieinhalb Stunden dauerte, die Anfrage der SVP zum Thema Schulabschlussfeier Oberstufen und Repräsentationspflicht der Schulleitung sowie die Anfrage von SVP- und FDP-Vertretern zur ausstehenden Stellungnahme auf die Petition betreffend Neumattstrasse, Wässermatten, Rennweg und Wiligraben. Die Anwohnerschaft hatte den Wunsch geäussert, dass ein Fahrverbot umgesetzt werden soll. Stadtammann Daniel Mosimann gab bekannt, dass eine Orientierung geplant ist am 1. November.