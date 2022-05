Lenzburg «Geschmäcker gehen direkt ins Herz»: Lenzburgerin verkauft Marmeladen nach irischem Rezept aus der eigenen Küche Andrea Wilson stellt in Lenzburg traditionell irische und englische Marmeladen und Chutneys her. Dadurch lindert sie ihr Heimweh nach Nordirland, wo sie aufgewachsen ist. Für ihre Produkte verwendet sie auch Früchte aus dem eigenen Garten.

Andrea Wilson in der Küche ihres Landhauses in Lenzburg, wo sie ihre Produkte herstellt. Chris Iseli

«Ich hatte Heimweh nach den Geschmäckern meiner Heimat», erzählt Andrea Wilson. Ihre Heimat, das ist Nordirland: Die 57-Jährige wuchs in Holywood (kein Tippfehler) in der Nähe von Belfast auf. Seit 18 Jahren wohnt sie aber mit ihrem Partner in Lenzburg, in einem schmucken Landhaus hinter der Schützenmatte.

Und hier holt sie sich die Heimat hin, die sie vermisst: in der Form von traditionellen irischen und englischen Marmeladen, Gelees, Chutneys und Scones, die sie in ihrer Küche mit direktem Gartenzugang selbst zubereitet.

Vom Lenzburger zum Aarauer Markt

«Zuerst war es einfach ein Hobby», so Wilson. Mit einer Freundin verkaufte sie ihre Produkte am Lenzburger Wochenmarkt, kurz nachdem sie hergezogen war. Doch dann sei das Hobby, das sie neben ihrem Job als Englischlehrerin für Erwachsene betreibt, gewachsen. «Ich habe gemerkt, dass ich es wahnsinnig gern mache.»

Inzwischen steht ihr Unternehmen im Handelsregister und ihre Produkte in den Regalen von vier Läden in Lenzburg, Niederlenz und Zürich. Nach einem halben Jahr wechselte sie zum Aarauer Wochenmarkt am Samstagmorgen. «In Lenzburg kommen die Leute oft mit ihrer fixen Einkaufsliste. In Aarau haben die Leute dagegen Zeit und schauen sich auch gern Neues an», erklärt Wilson.

Die Herstellung von Bitterorangen-Marmelade dauert drei Tage

Ihre Kreationen tragen den Namen «The Jam Session», ein Wortspiel aus «Jam» (englisch für Marmelade) und «Jam Session», einer musikalischen Improvisationsrunde. Andrea Wilson legt Wert auf Tradition: Die Rezepte für ihre Produkte stammen grösstenteils von ihrer Mutter und ihrer Tante, die in Irland zusammen einen Tearoom führten. Anderes kombinierte sie selbst. Ihr Lieblingsprodukt ist das Mangochutney: «Dafür werden viele trockene Gewürze angeröstet, und dann riecht es in der ganzen Küche so gut.»

Aber auch die langsame Herstellung englischer «marmalade» (dieses Wort bezeichnet auf Englisch nur Bitterorangen-Marmelade, der Rest heisst «jam») gefällt ihr sehr. «Das braucht viel Zeit. Mit Über-Nacht-Einweichen, Aufkochen und dann Mit-Zucker-und-anderen-Zutaten-in-die-Gläser-Abfüllen bin ich drei Tage dran.» Ihre Bitterorangen-Marmelade gewann 2020 sogar einen internationalen Preis: eine Silbermedaille in der Artisan-Kategorie für professionelle Hersteller an den britischen «Dalemain World’s Original Marmelade Awards». «Darauf bin ich sehr stolz. Schon die Bronzeauszeichnung ein Jahr davor hatte mich ermutigt», sagt Wilson.

Eine Auswahl der «Jam Session»-Kreationen. Das zweite Glas von links ist eines von Andrea Wilsons prämierter Bitterorangen-Marmelade. Chris Iseli

Auch Früchte aus dem eigenen Garten werden zu Marmelade

Neben Früchten und Zucker kommt in Wilsons Kreationen etwa Whisky (in kräftiger oder fruchtiger Variation) oder kandierter Ingwer. Was dagegen nicht zu finden ist, sind Farbstoffe, Geschmacksverstärker und künstliche Gelier- und Konservierungsmittel. «Gute Zutaten sind mir wichtig», so Wilson. «Ich achte auf Saisonalität und kaufe viel auf dem Markt ein, wo ich die Produzierenden kenne. Und wenn immer möglich in Bioqualität.»

Auch Früchte aus ihrem eigenen Garten finden Eingang in Wilsons Küche, etwa jene von Holzapfel- und Kirschpflaumenbäumen. Und jene eines grossen Kornelkirschenbaums hinter dem Gartentor, der schon bei ihrem Einzug stand: «Jahrelang lagen die Früchte zu Mus getreten auf dem Kiesweg, blieben an den Schuhen kleben und kamen darum ins ganze Haus. Ich habe mich so genervt», erzählt Wilson lachend. «Da versuchte ich, daraus Marmelade zu machen, und sieh an, der Geschmack ist wunderbar!» Zudem wisse sie so, dass der Baum nicht gespritzt werde: «Ich verarbeite die Früchte, wie die Natur sie anbietet.»

Ein Teil des Erlöses geht an ein Schulprojekt in Indien

Was ihr an «Jam Session» am meisten gefällt: «Dass von Anfang bis Schluss alles Handarbeit ist.» Und die vielen schönen Begegnungen, die sie durch ihre Produkte schon hatte: «Einmal kaufte eine Frau ein Glas Marmelade für ihre demente Schwiegermutter. Eine Woche später kam sie zurück und erzählte, die Schwiegermutter habe nach dem Essen plötzlich von einer alten Liebschaft als Au-pair in England berichtet, von der niemand gewusst hatte.» Wie Geschmäcker Erinnerungen wecken können, sei etwas vom Schönsten: «Sie gehen direkt ins Herz.»

Das Geld, das sie mit ihrem Unternehmen verdient, spendet Wilson zu einem Teil an eine lokale Non-Profit-Organisation in Indien: «Diese holt Kinder aus bildungsfernen Familien von der Strasse, wo sie Drogen und Kriminalität ausgesetzt sind. Bei ‹Madurai Seed› können sie an kostenlosem Unterricht und kulturellen Freizeitprojekten teilnehmen.» Wilson war auch selbst schon zweimal vor Ort und hat unterrichtet. «Ich bin überzeugt, dass das Projekt im Kleinen Grosses bewirkt.»