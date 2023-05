Lenzburg Genügend Badi-Wasser ist vorhanden: Aktuell profitieren rund 200 Kinder vom Schwimmunterricht Der Start war eine Herausforderung: So hat die Regionalschule Lenzburg das Schwimmkonzept umgesetzt.

Durchgeführt wird der Schwimmunterricht im Hallenbad Seon. Bild: cis

Ins Becken springen, schwimmen und tauchen: «Bewegen im Wasser» ist ein Bestandteil des Sportunterrichts. So jedenfalls sieht es der Aargauer Lehrplan vor, der ab Schuljahr 2020/21 gestaffelt eingeführt worden ist. Nur: Der geforderte Schwimmunterricht stellt diejenigen Gemeinden vor Probleme, die weder über ein Hallenbad noch ein beheiztes Freibad verfügen.

In Lenzburg befassten sich die Mitte-Einwohnerrätin Christina Bachmann-Roth sowie die SVP-Einwohnerrätin Myrtha Dössegger im Jahr 2021 mit der Thematik. In einer Anfrage wollten sie vom Stadtrat wissen, wie der Lehrplan eingehalten werden kann, wie die Kompetenz Wasser vermittelt wird mit der bestehenden Infrastruktur. Diese sei nicht optimal, stellten die Einwohnerrätinnen fest. Aber irgendwie müsse man zu «genügend Wasser» kommen, um die geplanten sechs Lektionen Schwimmunterricht pro Schülerin und Schüler anbieten und dann auch durchführen zu können.

Regionalbus Lenzburg übernimmt Transport

Wie präsentiert sich die Situation heute? Der Schwimmunterricht finde aktuell mit sechs Lektionen pro Schuljahr und Klasse statt – als Bestandteil des Fachs «Bewegung und Sport» mit seinen 100 Lektionen jährlich, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Konkret erhalten die Kinder der Regionalschule Lenzburg – also Ammerswil und Lenzburg – diese je sechs Lektionen Schwimmunterricht in der dritten und in der fünften Klasse im Hallenbad Seon.

Den Transport übernimmt der Regionalbus Lenzburg. Abgedeckt werden könnten die Kosten für den Schwimmunterricht übrigens mit dem regulären Schulbudget, da es sich um einen sehr kleinen Bestandteil des Fachs «Bewegung und Sport» handle.

Es ist wie bei allen Unterrichtslektionen

Die Schülerinnen und Schüler – derzeit sind es rund 200, die vom Schwimmunterricht profitieren – erlernten hierbei Schwimmkompetenzen und würden zum sogenannten «Wassersicherheitscheck» herangeführt, hält die Stadt weiter fest und ergänzt: «Selbstverständlich ist es beim Schwimmen wie bei allen Unterrichtslektionen: Üben im privaten Rahmen stärkt und festigt die im Schulunterricht erlernten Kompetenzen.»

Eine Herausforderung, heisst es auf die entsprechende Frage, sei das Startniveau der Kinder, das sehr stark variiere und zu Beginn des Unterrichts anspruchsvoll sei. Am Konzept, mit dem ab 2022 gestartet wurde, werde aber festgehalten. Kurz: «Die Regionalschule Lenzburg hält sich an den Lehrplan und erfüllt ihn», fasst die Stadt zusammen.