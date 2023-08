Lenzburg Drei Tage voll Zauberei und Akrobatik am Gauklerfestival Lenzburg Nach einem coronabedingt reduzierten Gauklerfestival 2022 wird das Fest in diesem Jahr wieder gross, bunt und ein bisschen verrückt. Von 18. bis 20. August zeigen Artistinnen und Artisten aus aller Welt in der Altstadt ihr Können.

Strassenkünstlerinnen und -künstler begeistern das Publikum. Bild: zvg

Das Lenzburger Gauklerfestival ist in der Szene weltbekannt. Seit 1993 findet das Fest jeweils Mitte August in der Altstadt von Lenzburg statt. Mit dem Fortbestehen des Festivals wird eine wichtige Lenzburger Tradition erhalten. Organisiert wird der Event von einem Verein.

Wer sind die «Gaukler»?

Der Begriff «Gaukler» ist eine Sammelbezeichnung für wandernde Schaustellerinnen und Schausteller, die ihre Darbietungen auf offener Strasse, Märkten oder Festen präsentieren. Am Gauklerfestival Lenzburg sind alle Arten von Strassen- und Kleinkunst vertreten: Zaubereien, Akrobatik, Jonglagen oder Musik. «Uns ist es wichtig, die Vielfalt der Strassenkunst zu zeigen. Geschmäcker sind verschieden, deshalb möchten wir möglichst breit aufgestellt sein», erzählt OK-Präsident Christoph Erne.

Auch die Rathausgasse wird drei Tage lang zur Bühne. Bild: zvg

Strassenkunst habe etwas Nahbares, da sie keine festgefahrenen Spielregeln kennt und sich kaum auf eine einzige Form begrenzen lässt. «Die besondere Note liegt nicht nur in den Auftritten am ‹Gaukler›, sondern auch in der Interaktion mit dem Publikum: Wer sich auf die Darbietungen einlässt, wird gerne mal in das Programm miteinbezogen», so Erne.

Das Gauklerfestival Lenzburg ist in den vergangenen drei Jahrzehnten stark gewachsen. «Wir haben 2019 den klaren Entscheid gefällt, dass das Festival nicht grösser werden soll», erklärt Erne. Mit einem konstanten Schnitt von 10’000 bis 15’000 Besucherinnen und Besuchern pro Wochenende sei die Kapazitätsgrenze organisatorisch und finanziell erreicht. Dank der Sponsorinnen und Sponsoren werden grosse Kostenpunkte wie die Infrastruktur gedeckt.

Aargauischer Turnnachwuchs als «Special Act»

Wo sich nationaler und internationale Avantgarde trifft, ist auch der Nachwuchs nicht weit. Am diesjährigen Gauklerfestival treten die «Turnkids» des Aargauer Junioren- und Nachwuchskaders als «Special Act» auf. Die zwischen Sieben- und Neunjährigen trainieren wöchentlich bis zu teilweise 20 Stunden. Auf dem Ziegelacker zeigen die Athletinnen und Athleten ihre «Airtrack-Show».

Auch junge Artistinnen und Artisten werden dieses Jahr auftreten. Bild: Romi Schmid

Der Eintritt ist frei, wer möchte, kann aber ein sogenanntes Hutgeld leisten. Die Höhe liegt in eigenem Ermessen und wird jeweils im Anschluss an die Darbietung beim Publikum gesammelt.