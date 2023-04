Lenzburg Freizeitanlage feiert 10-jähriges Bestehen: «Der Hammerpark ist eine Herzensangelegenheit» Biken, skaten, klettern, plaudern: Der Hammerpark in Lenzburg startet in die neue Saison. Die Einweihung vor zehn Jahren war keine Selbstverständlichkeit, blickt Trägerverein-Präsidentin Franziska Möhl-Wey zurück.

Der Bikepark ist ein beliebter Treffpunkt. Bild: Fabio Baranzini

Der Hochnebel ist zäh an diesem – nicht wirklich frühlingshaft warmen – Vormittag. Der Begeisterung der Jugendlichen sowie der Kinder mit ihren Eltern tut dies keinen Abbruch. Mit Trottinett und Velo toben sie sich schon vor der offiziellen Saisoneröffnung aus.

Diese startet am Samstag, 29. April, im Hammerpark in Lenzburg. Es ist eine besondere, denn gefeiert werden kann das zehnjährige Bestehen. Franziska Möhl-Wey ist Präsidentin des Trägervereins, engagiert sich seit Beginn für die Freizeitanlage unter der Autobahnbrücke an der Gemeindegrenze zu Niederlenz. «Der Hammerpark hat sich etabliert und bewährt, ist mit seinen drei Bereichen gut aufgestellt», sagt sie beim Augenschein bestens gelaunt und zeigt mit spürbarer Freude den Bikepark mit Pumptrack, den Bouldering-Bereich sowie die Skaterbahn. Im gemütlichen Bistro geht sie bei einem Espresso auf die Entwicklung ein, die Höhepunkte, aber auch die Hürden.

Die Jungen von Anfang an miteinbezogen

«Die Jungen haben den Plausch. Viele verbringen jede freie Minute hier, üben ihre Tricks immer und immer wieder», stellt sie fest. Anders gesagt: Das Angebot mit der Möglichkeit für die sportliche Betätigung im Freien komme an. Neben Kraft, Geschicklichkeit und Technik dürfe aber auch die Geselligkeit nicht fehlen, der Austausch, das gemütliche Zusammensitzen, fügt Franziska Möhl an. Dies sei die ursprüngliche Idee gewesen: einen öffentlichen, frei zugänglichen Treffpunkt zu schaffen, einen Ort, an dem man an der frischen Luft aktiv sein kann, sich bewegen und aufhalten kann, ohne einem Verein angehören zu müssen, kurz: ein nicht kommerzielles Freizeitangebot.

Franziska Möhl-Wey ist die Präsidentin des Trägervereins. Bild:

Michael Hunziker

Die Einweihung vor zehn Jahren war keine Selbstverständlichkeit, blickt die Präsidentin zurück. Einem glücklichen Umstand sei zu verdanken gewesen, dass die Initiative von Privaten und öffentlicher Hand ergriffen, die nötigen Gelder gesprochen wurden. Mit von der Partie waren neben der Stadt Lenzburg und der Gemeinde Niederlenz, die das Land zur Verfügung stellten, ebenfalls der Rotary Club Lenzburg, die Mammut Sports Group AG sowie die Hypothekarbank Lenzburg AG.

Den Erfolg des Hammerparks führt Franziska Möhl auch darauf zurück, dass die Jugendlichen bereits bei der Entwicklung der Projektidee einbezogen wurden. «Es konnte das gebaut werden, was gewünscht war.» Die Biker hätten Hunderte Stunden geschaufelt, bis ihre Anlage – die einzelnen Bahnen verfügen über unterschiedliche Schwierigkeitsgrade – ihren Vorstellungen entsprach. «Sie waren glücklich über das Areal und das Material, das sie erhielten.» Nach wie vor kümmern sich die Nutzer selbst um den Unterhalt.

Dank Beleuchtung kann Saison verlängert werden

Ein weiterer Meilenstein für den Park sei die Beleuchtung gewesen, die vor fünf Jahren realisiert wurde. Mit dieser konnte die Saison in den Herbst hinein verlängert werden, wenn die Tage kürzer werden, sagt Franziska Möhl. «Diese Investition hat sich gelohnt.»

Mit den Velos toben sich die Kinder auf der Skaterbahn aus. Bild: Fabio Baranzini

Apropos: Sind weitere Investitionen geplant zum zehnjährigen Bestehen? Ideen, um die Aufenthaltsqualität mit mehr Grün zu verbessern, die Zufahrt zu verschönern, seien vorhanden, lässt Franziska Möhl durchblicken. «Natürlich» sei etwas angedacht, um den Park noch attraktiver zu machen, sagt sie mit einem Lachen. Es finde ein Sponsoringanlass statt sowie ein öffentliches Fest mit einem Rahmenprogramm am 12. August, am letzten Samstag der Schulsommerferien. Bei dieser Gelegenheit würden die Pläne vorgestellt. Mehr lässt sie sich nicht entlocken zum gut gehüteten Geheimnis. «Noch kennt das Projekt nur der Vorstand.»

Zu ihrem Amt kam Franziska Möhl als damalige CVP-Stadträtin in Lenzburg. Jetzt, im zehnten Betriebsjahr, stehen Wechsel an. Sie selbst stelle sich – auch um die Kontinuität gewährleisten zu können – erneut der Wahl. «Wir pflegen eine sehr gute Zusammenarbeit», sagt die 60-Jährige.

Herausforderung ist Betrieb des Bistros

Die Lärmemissionen seien kein Problem an diesem Standort, sagt Franziska Möhl, angesprochen auf die Herausforderungen. «Man muss aber hinschauen, Vorbehalte und kritische Stimmen ernst nehmen, damit es nicht zu Nutzungskonflikten kommt.» Nicht ganz einfach sei an der peripheren Lage der wirtschaftliche Betrieb des Bistros, räumt sie ein. Aber der heutige Pächter Leonardo Zito, der auch die Aufsichtsfunktion wahrnehme, könne nach knapp einem Jahr mit seinen italienischen Spezialitäten bereits auf eine schöne Stammkundschaft zählen, unter ihnen Besucherinnen und Besucher der Kletterhalle Kraftreaktor oder des kürzlich eröffneten Aargauer Turnzentrums, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden.

Auch ein Bouldering-Bereich gehört zum Hammerpark. Bild: Archiv AZ

Sie wünsche sich, antwortet Franziska Möhl auf die entsprechende Frage, dass der Hammerpark weiterhin geschätzt werde von den Nutzern, akzeptiert werde von den treuen Sponsoren. Sie hoffe, dass dieses attraktive Freizeitangebot für Junge und Familien erhalten und weiterhin rege besucht werde, möglichst unfallfreie Zeiten erlebe. «Der Hammerpark ist für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden.»