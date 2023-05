Lenzburg Jetzt heisst es «Freiwillige vor!»: Stiftung Müllerhaus lanciert gemeinnütziges Projekt Die Stiftung Müllerhaus will die Freiwilligenarbeit in der Stadt und im Bezirk Lenzburg fördern. Gestartet wird das langfristige Projekt mit einem Netzwerktag am 19. Juni.

Die Stiftung Müllerhaus bietet eine Online-Plattform, aber auch Einzelberatungen an: Geschäftsleiterin Michelle Müller und Stiftungsratspräsident Alexander Krebs. Bild: Markus Christen

Etwas tun, obwohl man nicht muss. Obwohl das eigene Auskommen davon nicht abhängig ist. Sich einsetzen für Menschen, die nicht der nächsten Familie angehören, und für Zwecke, die keinen direkten wirtschaftlichen Nutzen versprechen. Eine Gesellschaft ist auf die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit angewiesen. Nicht zuletzt deshalb, weil etwa durch das Vereinsleben oder durch Nachbarschaftshilfe der soziale Kitt und das Zusammengehörigkeitsgefühl eine Stärkung erfahren.

Menschen in der Schweiz betätigen sich intensiv in der Freiwilligenarbeit. Eine Erhebung im Jahr 2020 ergab, dass sich rund 40 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren ehrenamtlich engagiert haben. Für die anhaltende Förderung der Freiwilligenarbeit will sich künftig auch die Stiftung Müllerhaus in Lenzburg einsetzen. Der Fokus soll dabei auf die Vermittlung von Freiwilligen mit für sie passenden Organisationen gerichtet werden. Dafür bietet die Stiftung eine Online-Plattform, aber auch Einzelberatungen an.

Neue Initiativen sollen im Müllerhaus entstehen

«Wir halten die Freiwilligenarbeit für ein enorm wichtiges gesellschaftliches Thema», sagt Stiftungsratspräsident Alexander Krebs. «Daher fördert und koordiniert das Müllerhaus aktiv die Freiwilligenarbeit in der Stadt und im Bezirk Lenzburg.» Inspirieren für das neue gemeinnützige Projekt liess sich die Stiftung auch von Gedanken des Philosophen Ludwig Hasler, der die Freiwilligenarbeit insbesondere für Menschen im Pensionsalter als sinnstiftendes Engagement propagiert. «Sich freiwillig zu betätigen, verhindert etwa, dass man nach der Pensionierung in ein schwarzes Loch fällt. Aber es beugt auch allgemeinen gesellschaftlichen Tendenzen zur Zunahme von Einsamkeit und Kontaktlosigkeit vor», so Alexander Krebs.

Der Startschuss für das Projekt zur Förderung der Freiwilligenarbeit fällt am 19. Juni am Bleicherain 7. Insgesamt 10 Organisationen, darunter benevol Aargau, insieme oder das Länzerthus, stellen sich und ihre Arbeit im Müllerhaus vor. Eingeladen an den Netzwerktag, an dem auch Ludwig Hasler ein Referat halten wird, sind alle Menschen, die sich für die Freiwilligenarbeit interessieren. Mittelfristiges Ziel des Müllerhauses ist es, dass in den Räumen des ehemaligen Arzthauses auch neue Initiativen in der Freiwilligenarbeit ins Leben gerufen und entwickelt werden.

Abrufbar ist Liste mit weiteren Organisationen

Bereits aufgeschaltet ist auf der Website des Müllerhauses zudem eine informierende Liste mit weiteren Organisationen, die nach Freiwilligen suchen. Gepflegt wird eine enge Zusammenarbeit mit dem Verein benevol Aargau, der sich mit Sitz in Aarau ebenfalls um die kantonale Koordination im Bereich Freiwilligenarbeit kümmert. «Es ist uns wichtig zu betonen, dass wir die Arbeit von benevol nicht konkurrenzieren, sondern ergänzend Dienstleistungen vor allem in Form von kostenlosen Einzelberatungen anbieten», sagt Michelle Müller, die Geschäftsleiterin der Stiftung Müllerhaus.

Wer sich künftig gerne freiwillig engagieren wolle und selbst nicht die Zeit habe, sich über alle Möglichkeiten zu informieren, könne sich beim Müllerhaus-Team melden. «Das Team eruiert in einem beratenden Einzelgespräch, zu welcher Organisation die Fähigkeiten oder Talente am besten passen.»