Lenzburg Fehlende Velo-Parkplätze mit Kalkfarbe aufgemalt: «Pro Velo» will auf Missstand hinweisen Der Verein Pro Velo Lenzburg will aufzeigen, wie dringend bessere Parkmöglichkeiten für Fahrräder benötigt werden. Eine mögliche Lösung für die Situation beim Coop hat der Verein letzten Samstag kurzerhand vorskizziert.

Mit Kalkfarbe aufgemalt: Veloparkplätze beim Coop in Lenzburg. Bild: Werner Christen

Der Lenzburger Verein Pro Velo gilt als starker Vertreter der Rechte von Velofahrerinnen und -fahrern in der Region. Als Lobby dieser Gemeinschaft setzt sich der Verein dafür ein, dass das Velo als ernst zu nehmendes Verkehrsmittel betrachtet wird. Dazu gehört auch, genügend sichere Abstellmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen – gerade bei wichtigen Verkehrspunkten wie einem Einkaufszentrum.

Werner Christen, Vorstandsmitglied von «Pro Velo», erläuterte das Problem kurz und knapp: «Die Situation beim Coop ist besonders prekär. Es hat sehr wenig Veloparkplätze und für Fahrräder mit Anhänger ist das sichere Abstellen ein Ding der Unmöglichkeit.» Der Coop in Lenzburg habe auf diverse Anfragen in der Vergangenheit kaum reagiert. «Unsere Idee war es deshalb, nicht nur ständig Vorschläge zu machen, sondern Taten folgen zu lassen – und zwar proaktiv», erzählt Christen. Letzten Samstag hat der Verein zwei Autoparkplätze in solche für Velos umsignalisiert und für Lastenvelos reserviert.

«Testweise weitere Veloparkplätze errichtet»

Der Grossverteiler wusste im Vorfeld nichts von der Aktion. Ebenso die Stadt Lenzburg, Eigentümerin der umfunktionierten Parkfelder. Werner Christen informierte Coop und Stadt nachträglich per Mail. «Um die chaotische Veloparkplatz-Situation etwas zu entspannen, haben wir testweise weitere Veloparkplätze errichtet», hiess es in der Nachricht. «Es liegt uns fern, fremdes Eigentum zu beschädigen. Deshalb haben wir eine umweltfreundliche Kalkfarbe verwendet, die sich durch den Regen selbst abbaut, oder mittels Wasser einfach weggewaschen werden kann», hiess es weiter.

Die Resonanz auf die kreative Aktion war nach Aussage von Werner Christen durchwegs positiv. Er bleibt optimistisch: «Die Hoffnung ist, dass sich Coop endlich Gedanken macht und Verbesserungen vornimmt. Es gibt genügend Platz, es bräuchte keine grossen Anstrengungen.» Entsprechende Massnahmen könne der Grossverteiler gerne mit Unterstützung des Vereins angehen. Ganz im Sinne von «Pro Velo» eben.