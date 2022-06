Lenzburg FDP führt neu «Stadtpalaver» durch, weil das «Informationsbedürfnis (noch) nicht angemessen gestillt wird» Themen, die die Stadt bewegen. Genau solche will die FDP für die Bevölkerung zugänglich machen und mit ihr diskutieren.

Welche politischen Themen bewegen die Stadt? Diese will die FDP Lenzburg aufnehmen und mit Interessierten am «Stadtpalaver» diskutieren. Eva Wanner

Palavern tut laut Duden, wer sich «lange in wortreichem, meist überflüssigem Gerede ergeht oder lange, oft fruchtlose Verhandlungen führt». Anders die Idee hinter dem Stadtpalaver, das die FDP Lenzburg kürzlich erstmals im Leopold an der Eisengasse durchgeführt hat: «Wir haben wiederholt Anfragen aus der Bevölkerung zu aktuellen Themen erhalten und daraus immer auch herauslesen können, dass ein grösseres Informationsbedürfnis besteht, welches (noch) nicht angemessen gestillt wird.»

So erklärt Philippe Minnig, Präsident der Ortspartei und Einwohnerrat, den Hintergrund des Anlasses. Ebenso habe man gemerkt, dass Einwohnerinnen und Einwohner das Bedürfnis haben, die zum Thema dazugehörigen politischen Prozesse besser zu verstehen. «Diese sind mittels öffentlich zur Verfügung stehenden Informationen grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht immer einfach beziehungsweise verständlich aufgearbeitet.»

FDP-Ortspräsident und Einwohnerrat Philippe Minnig. zvg

Die Palaver – das nächste findet im November statt – stehen allen Interessierten offen. Am ersten sprach Dennys Mayer, Präsident der Verkehrskommission, über das Thema Bahnhof. Mirjam Schorno-Berger als Co-Präsidentin des Vereins Tagesschule Lenzburg, gab Einblick in die Planung ebendieser Tagesschule. Die Themen seien anschliessend an die Vorträge angeregt diskutiert worden, so Minnig.

Was mit dem Verkauf von Essen und Getränken verdient wurde, kommt der Städtischen Hilfsgesellschaft Lenzburg zugute. Denn: «Im Mittelpunkt sollen die Themen stehen, die Lenzburg bewegen und nicht Einnahmen für die Parteikasse.» Mit der Hilfsgesellschaft werde ein Verein berücksichtigt, der aus Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Firmen aus Lenzburg und Umgebung bestehe. Er könne «schnell und unbürokratische Hilfe leisten, wo andere Institutionen noch gar nicht unterstützend eingreifen».