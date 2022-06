Lenzburg «Es wurde Zeit, mit meinem eigenen Namen hinzustehen»: «Haushaltplus» an der Rathausgasse nach sieben Jahren nicht mehr leer Livia Seelhofers Wohnatelier zügelt in den ehemaligen «Haushaltplus» an der Rathausgasse. Das Lokal stand die letzten fast sieben Jahre leer. Am Samstag wird die Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

Livia Seelhofer im ersten Stock ihres neuen Geschäfts an der Rathausgasse. Valérie Jost

Diesen Herbst ist es sechs Jahre her, dass Livia Seelhofer das Wohnatelier Meier an der Aavorstadt 4 von ihrem früheren Lehrmeister Urs Meier übernahm. Zwischen Hünerwadelhaus und «Merk Optik» haben sie und ihr Team Polstermöbel neu bespannt, Vorhänge auf Mass genäht, die Kundschaft zu verschiedenen Teppich- und Parkettböden beraten und mehr.

Nun bricht eine neue Ära an: Die 33-Jährige zügelt mit ihren vier Mitarbeiterinnen ihr Geschäft, das zudem neu «Wohnatelier Seelhofer» heisst, an die Rathausgasse 25. Am Samstag wird die Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür von 9 bis 16 Uhr gefeiert. «Es war für mich persönlich der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung», sagt Livia Seelhofer. Die früheren Werte des Wohnateliers behalte sie zwar bei, «aber es ist jetzt Zeit geworden, mit meinem eigenen Namen hinzustehen». Der neue Name und das neue Logo werden diese Woche montiert.

Das Lokal gegenüber dem «Büro Ryser» stand die letzten fast sieben Jahre, seit dem Tod der Leiterin des Ladens «Haushaltplus», leer. Seelhofer kennt es schon lange: «Bereits einige Monate nach meiner Übernahme des Geschäfts konnte ich in den Schaufenstern zur Weihnachtszeit ausstellen. Das haben wir mehrere Jahre lang gemacht, und in dieser Zeit lernte ich das Lokal gut kennen.» Toll gefunden habe sie es schon damals, doch erst kürzlich wurde der mögliche Umzug konkret.

«Dankbar, meinen Traum verwirklichen zu können»

In Gesprächen mit den Vermietern Schwarz habe sie ein gutes Angebot erhalten, so Seelhofer. Sie sei sehr froh um diese Chance: «Gerade als Jungunternehmerin, was bereits einigen Mut braucht, bin ich sehr dankbar, dass ich nun meinen Traum verwirklichen kann.»

Auch sei der neue Standort optimal, da er Laufkundschaft anlocke: «Wir haben an der Aavorstadt, obwohl sie eigentlich so nahe liegt, nie von all den tollen Anlässen in der Rathausgasse profitiert. Nun haben wir unser Geschäft endlich auch ‹zmitzt im Chueche›».

Livia Seelhofer freut sich über den zusätzlichen Platz am neuen Ort, hier für verschiedene Stoffmuster. Valérie Jost

Das Lokal ist viel grösser als das bisherige. Das komplette Untergeschoss ist ein Lagerraum. Auf den anderen beiden Stöcken fliessen – über eine grosse Wendeltreppe verbunden – die Laden- und Ausstellungsflächen und Büroarbeitsplätze ineinander. «An der Aavorstadt kamen wir platzmässig schon an gewisse Grenzen», so Seelhofer, «sowohl was die Arbeits- als auch was die Ausstellungsbereiche betrifft».

Und: Die Werkstätten sind offen einsehbar. Passantinnen und Passanten können etwa durchs Schaufenster beim Vorhangnähen zuschauen. «So beleben wir diese grossen Räume auch», sagt Seelhofer.

Am meisten gefällt ihr der Kundenkontakt

Im Atelier ist die gelernte Innendekorateurin (Fachrichtung Polstern) mit einer Weiterbildung als Einrichtungsplanerin zuständig für die Polsterarbeiten und Termine mit Kundinnen und Kunden. «Dieser Kontakt gefällt mir sehr und war einer der Hauptgründe nicht nur für meine Berufswahl, sondern auch für meine spätere Selbstständigkeit», so Seelhofer. «Zudem ist jeder Auftrag, jede Person, jedes Haus wieder anders. Diese Abwechslung ist sehr spannend.»

Mit dem neuen Standort erfüllt sich Livia Seelhofer nicht nur einen Traum, sondern erschafft schon neue: «Hier könnten wir auch personalmässig wachsen.»