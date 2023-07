Lenzburg Es «jugendfestet» immer mehr: Programm und Ehrengäste für den Lenzburger Traditionsanlass bekannt Kanonenschüsse, weisse Kleidchen, Blumenkränze - das Jugendfest naht. Auf Anfrage teilt die Stadt mit, welche Ehrengäste heuer beim Festzug am Freitagmorgen mitlaufen.

Am Freitagmorgen, 14. Juli 2023, findet der Festzug statt. Bild: Fabio Baranzini, 2022

Als farbenfrohes Gesamtkunstwerk und als buntes Traditionen-Potpourri. So wird das Lenzburger Jugendfest in den Neujahrsblättern 2023 beschrieben. Es ist einer der ältesten Bräuche der Stadt und einer, auf den sich Lenzburg schon Wochen vorher einstimmt. Ungeduldig wartet man auf das Programm – obwohl, allzu grosse Änderungen zum Vorjahr erwartet man jeweils nicht.

Den grössten Unterschied macht das Manöver zwischen den Kadetten und den Freischaren, das nur alle zwei Jahre stattfindet. Letztes Jahr war eine Absage angesichts des Kriegs in der Ukraine diskutiert, aber wieder verworfen worden - dafür endete das Manöver mit einem Friedenstanz. Dieses Jahr findet das Landschaftstheater nicht statt. Dafür aber alles andere, was man mit dem Lenzburger Jugendfest eben so verbindet.

Blumenmarkt und Brunnenschmuck

Los geht’s eigentlich schon am Sonntag in der Vorwoche (9. Juli) – mit der Serenade auf Schloss Lenzburg. Von Montag, 10. Juli, bis Mittwoch, 12. Juli, finden die Vorabende der Regionalschule statt. Am Mittwoch ab 18 Uhr wird auf dem Metzgplatz ausserdem das Fischessen durchgeführt.

Der Donnerstag startet früh, mit dem Blumenmarkt von 7.30 bis 11 Uhr. Über 25 Brunnen in der Stadt werden dekoriert; diesmal bekommen die Deko-Teams dafür einen finanziellen Zustupf statt eines Apéros. Nach verschiedenen Aktivitäten wird es dann um 19.35 erstmals richtig laut: Die Kanonenschüsse läuten den Zapfenstreich durch die Stadt ein, auf dem Freischarenplatz findet zum Abschluss ein Platzkonzert statt.

Umzug mit Ehrengästen und Feuerwerk

Früh und laut startet der Freitag: Kanonenschüsse und Tambouren knallen und trommeln den Festtag ein. Klassenübergreifend treffen sich die Schülerinnen und Schüler an unterschiedlichen Orten, an denen verschiedene Rednerinnen und Redner einige Worte an sie richten.

Um 10.15 Uhr startet der Festzug bei der Stadtkirche. Auch bei schlechtem Wetter. Abgesagt wird er nur bei «sehr schlechtem Wetter», wie es im Programm heisst, das auf der Website der Stadt aufgeschaltet ist. Immer mit dabei: Ehrengäste. Auf Anfrage teilt die Stadt mit, wen Einwohnerrats­präsident Remo Keller (SP) heuer begleiten wird: Dieter Egli, Regierungsrat, Vorsteher Departement Volkswirtschaft und Inneres; Marianne Wildi, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg; Viktor Egloff, Präsident des Obergerichts und der Justizleitung; Carlo Degelo, Leiter Abteilung Verkehr, Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau; Markus Schneider, Stadtammann Baden, sowie Steffi Kessler, Stadträtin Baden.

Mit drei Kanonenschüssen - oder einem bei schlechtem Wetter - endet der Umzug. Um 19.30 findet auf der Schützenmatte der Jugendfestznacht statt, wenn’s dunkelt, dann ein weiteres Highlight: das Feuerwerk auf dem Schloss, gesponsert von der Ortsbürgergemeinde.

Am Freitag, Samstag und am Sonntag ist jeweils ab 14 Uhr der Lunapark auf der Schützenmatte geöffnet. Am Samstagabend, 18 Uhr, findet auf dem Metzgplatz ausserdem das Metgschplatsch-Konzert statt. Und am Sonntagabend? Da lässt man das Lenzburger Jugendfest 2023 Revue passieren. Und freut sich auf 2024, dann wieder mit Freischarenmanöver.