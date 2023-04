Lenzburg «Es ist einfach noch ein bisschen mehr»: Den Lenzburger Lauf mit Kilos auf dem Rücken absolvieren Am 13. Mai findet der Lenzburger Lauf statt. Am 30. April kann man die Strecke bei einem Testlauf absolvieren. Organisiert wird dieser durch die Waffenlaufgruppe Freiamt; willkommen sind aber auch Zivilläuferinnen und -Läufer.

Am Sonntag, 30. April, findet das öffentliche Training für den Lenzburger Lauf statt. Bild: zvg

«Etwas Supergeniales!» Das antwortet Christoph Brunner auf die Frage, was denn ein Waffenlauf überhaupt ist. Für diese Randsportart, wie er sie selbst nennt, ist Brunner im OK Lenzburger Lauf zuständig. Und nicht nur das: Der Niederlenzer ist auch Präsident der Waffenlaufgruppe Freiamt.

Nun also: Was ist denn ein Waffenlauf genau? Brunner muss ausholen, schliesslich hat das Laufen im Tarnanzug und mit Packung auf dem Rücken eine lange Tradition. Eine über hundertjährige sogar. Vor dem Zweiten Weltkrieg diente der Waffenlauf vor allem der Ertüchtigung der Soldaten, danach wurde es zur beliebten Laufsportart.

Bis 2003 habe das Militär diese Sportart gefördert, entsprechend hoch seien die Teilnehmerzahlen gewesen, sagt Brunner. Die Unterstützung des Bundes fiel danach zwar weg und die Teilnehmerzahlen gingen zurück, die Begeisterung der Verbliebenen aber nicht. Aktive Waffenläufer taten sich zusammen, um ihren Sport weiterhin auszuüben und andere dafür zu begeistern.

«Wer einmal teilnimmt, kommt wieder»

Elf Waffenläufe gibt es in der Schweiz – einer davon eben im Rahmen des Lenzburger Laufs, der zu den AZ Goldläufen gehört. «Wir sind dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, die Läufe in diesem Rahmen weiterhin durchzuführen», sagt Brunner.

Die Strecken der Waffenläufe sind je nach Veranstaltung unterschiedlich lang. In Lenzburg sind es 12,8 Kilometer – die längste Strecke des Laufs, der seit letztem Jahr wieder in der Altstadt startet. Waffenläuferinnen und -läufer tragen einen Tarnanzug, die Männer eine 6,2 Kilo schwere Packung auf dem Rücken, die Frauen 5 Kilo. «Es ist einfach noch ein bisschen mehr», sagt Brunner, «etwas härter».

Der Sport an sich sei das eine. Das andere sei die Kameradschaft untereinander, der familiäre Umgang miteinander. «Wer einmal teilnimmt, kommt wieder», sagt Brunner.

Testlauf und Ausstellung am 30. April

Und teilnehmen, das kann jeder und jede. Der Lenzburger Lauf findet am Samstag, 13. Mai statt. Es können unterschiedliche Strecken absolviert werden: die 500-Meter-Runde durch die Altstadt, die 2,6 Kilometer Kurzstrecke, die 5,2 Kilometer Jogging-Strecke oder die Hauptroute mit

10 Kilometern. Dafür kann man sich auch am Lauftag noch anmelden (www.lenzburgerlauf.ch). Für den 12,8 Kilometer langen Waffenlauf ebenso; es sei denn, man hat keine eigene Packung. Dann sollte man spätestens zehn Tage vorher anfragen, dann wird einem eine organisiert.

Die Laufstrecke testen kann man am Sonntag, 30. April. Egal, ob man am Waffen- oder am normalen Lauf teilnehmen möchte. Dann organisiert die Waffenlaufgruppe Freiamt ein Probetraining – ganz ohne Sack und Pack. «Auch wir trainieren ohne Packung», sagt Brunner. Am Probetraining wird man nach Lauftempo in eine von drei Kategorien eingeteilt und kann so die Strecke einmal ablaufen. Das Training startet um 10 Uhr bei der Mehrzweckhalle Lenzburg.

Brunner wirbt für noch einen Anlass an diesem Tag: Zwischen 11 und 15 Uhr wird im Gemeindehaus Boswil eine Ausstellung zur Geschichte des Waffenlaufs eröffnet. Man könne auch zuerst in Lenzburg laufen und dann nach Boswil für Ausstellung und Apéro, meint er augenzwinkernd.