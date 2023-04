Lenzburg Erst eingetreten, schon scheidet Grünen-Einwohnerrätin wieder aus: «Das Milizsystem stösst immer wieder mal an seine Grenzen» Es ist der dritte Wechsel der Fraktion in der Lenzburger Legislative. Die austretende Nina Gremlich war erst im Februar vereidigt worden – die eintretende Kristina Schärer hatte damals noch nicht nachrücken wollen, tut es aber jetzt.

Im Februar wurden Simona Serratore (FDP) und Nina Gremlich (Grüne) vereidigt. Letztere tritt nun bereits wieder aus. Bild: Eva Wanner

Die Geschichte muss der Verständlichkeit halber chronologisch erzählt werden. Und so fängt sie an: Ende November 2021 wird in Lenzburg der Einwohnerrat gewählt. Zwei Sitze machen die Grünen gut, sie haben neu vier. Gewählt werden Anna-Lena Draths, Anja Kroll, Regula Züger und Lukas Häusler; der Jubel ist gross.

Ende Juni 2022 tritt Lukas Häusler zurück, aus beruflichen Gründen. Es rückt nach: Sigrid Schärer, die bei der Wahl einige Monate zuvor knapp den Einzug in den Einwohnerrat verpasst hat.

Rückte Mitte 2022 nach: Sigrid Schärer. Bild: zvg

Auf die Einwohnerratssitzung im Februar hin tritt dann auch Anna-Lena Draths zurück. Grund: Wegzug aus Lenzburg. Übliches Vorgehen in diesem Fall: Es rückt jemand nach, der bei den ordentlichen Wahlen schon auf der Liste stand, aber die Wahl verpasst hat.

Aber: Keine der vier infrage kommenden Personen kann das Amt übernehmen. Eine aussergewöhnliche Situation, die Grünen besetzen den freien Sitz also mit einer bis dato Unbekannten. Nina Gremlich, sie hat ein Master-Studium der Umweltnaturwissenschaften absolviert, wird an der Sitzung im Februar vereidigt.

Ein kurzes Zwischenspiel

Jetzt, nur wenige Wochen später, teilt die Lenzburger Grünen-Fraktion mit: Gremlich tritt wieder aus. «Die junge Umweltnaturwissenschaftlerin zügelt demnächst von Lenzburg nach Niederlenz und muss daher bereits wieder zurücktreten», heisst es in einer Mitteilung der Partei.

Die Zurücktretende wird zitiert mit den Worten: «Ich hatte mir vorgenommen, mutiger zu sein und öfters aus meiner Komfortzone zu treten. Deshalb entschied ich mich auf Anfrage, die Aufgabe im Einwohnerrat zu übernehmen.» Sie habe sich auf die neue Aufgabe gefreut, es sei ein Privileg, im politischen System mitwirken zu dürfen. «Der schnelle Rücktritt ist deshalb nicht nur für all diejenigen enttäuschend, die mich unterstützt haben, sondern auch für mich selbst. Doch das Leben ist nicht immer planbar, Chancen und Änderungen kommen oft unerwartet.»

Nun rückt doch noch jemand nach

Und nun? Es folgt: Kristina Schärer. «Die junge Lenzburgerin hatte bei den Einwohnerratswahlen im November 2021 mit 630 Stimmen ein ausgesprochen respektables Ergebnis für die Grünen erzielt.»

Rückt jetzt nach: Kristina Schärer. Bild: zvg

Und doch war im Februar nicht sie nachgerückt, sondern Gremlich, die nun eben wieder austritt. In der Mitteilung wird das damit begründet, dass Schärers Zukunftspläne damals noch unklar gewesen seien. Mittlerweile arbeite sie als Lehramtspraktikantin in Zürich. Schärer scheint, einmal vereidigt, Einwohnerrätin bleiben zu wollen: «Ich bin erfreut und motiviert, dieses Amt nun doch noch anzutreten – ich kann mich mit gutem Gewissen für eine längere Zeit verpflichten, diese Chance will ich nutzen», wird sie zitiert.

Fraktionspräsidentin Anja Kroll wiederum sei zuversichtlich, dass mit dieser Aufstellung die «personellen Turbulenzen» überstanden seien. «Das Milizsystem stösst immer wieder mal an seine Grenzen – unsere Mitglieder sind mehrheitlich junge Menschen, deren Lebensumstände sich wandeln», wird sie zitiert. Ausserdem würden «die Gemeinden Lenzburg, Staufen und Niederlenz als ein zusammenhängender Lebensraum wahrgenommen», meint sie weiter, «die politische Realität hinkt da noch etwas hinterher».

Und die anderen Parteien?

Die Grünen vollziehen nun also den dritten Wechsel im Einwohnerrat. Ruhiger geht es – bislang – bei den anderen Fraktionen zu und her. Nach wie vor in der gleichen Besetzung unterwegs sind SVP (7 Sitze), GLP (6 Sitze) und EVP (1 Sitz). Jeweils einen Wechsel gab es bei der SP und der FDP (je 9 Sitze) und bei Die Mitte (4 Sitze).