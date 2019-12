Lenzburg erfindet sich mit Generationenprojekt beim Bahnhof neu

Seit rund 50 Jahren wird in Lenzburg über eine Neugestaltung des Bahnhofs diskutiert und geplant. 2014 lag endlich ein pfannenfertiges Projekt für einen neuen Bahnhofplatz auf dem Tisch. Doch realisiert wurde es nicht.

Im Mai 2014 musste die Pläne für «Loop», was auf Deutsch so viel heisst wie Schlinge, dem Reisswolf übergeben werden. Vonseiten des Bundesamts für Verkehr (BAV) war festgestellt worden, dass die bestehenden Perronbreiten in Lenzburg weder den aktuellen noch den erwarteten Personenströmen gewachsen sind und die Perrons nicht lang genug sind für die Zugskompositionen.

Jetzt ist das Projekt Bahnhof Lenzburg wieder auf dem Tisch. Nachdem in der im Frühling vorgestellten «Funktionalen Studie Verkehr» von SBB, Kanton, Stadt Lenzburg und einem Verkehrsplaner die Anforderungen von Mobilitätsanbietern und Verkehrsteilnehmern an den künftigen Bahnhof definiert worden waren, stehen beim Generationenprojekt für Lenzburg und die gesamte Region die nächsten Schritte an, die endlich zum neuen Bahnhof führen sollen.

Kein Stein bleibt auf dem andern

In seiner Sitzung heute Abend befindet der Einwohnerrat über den Planungskredit von brutto 550'000 Franken. Damit soll die Testplanung und ein Entwicklungsrichtplan zum Bahnhof erstellt werden. Worum es dabei konkret geht, erklärt Stadtrat Martin Stücheli so: «Mit der Testplanung wird geklärt, wie die Bedürfnisse der einzelnen Mobilitätsanbieter und Verkehrsteilnehmer innerhalb des festgelegten Perimeters umgesetzt werden können, sodass die Verkehrsdrehscheibe Bahnhof in Zukunft optimal funktioniert.»

In der Kreditvorlage heisst es dazu: Die einzelnen Anlageteile (dazu gehören Gleisinfra­struktur, Bahnhofaufnahme­gebäude, Bushof, Einführung Seetalbahn, Autoparkplätze, ­Velo-Abstellplätze, Bahnhofplatz) müssen optimal aufeinander abgestimmt und entsprechend dimensioniert werden.

Welchen Dimensionen der künftige Bahnhof Lenzburg genügen muss, hat die Infrastrukturabteilung der SBB im März 2015 deutlich gemacht: Täglich müssen 40'000 Reisende abgefertigt werden können (heute sind es deren 25'000).

Dazu muss das Gleisfeld erheblich verbreitert werden. Im westlichen Teil des Bahnhofs wird eine zweite Unterführung gebaut. Vorgesehen ist, das Aufnahmegebäude nach Westen zu verschieben. Und die Seetalbahn wird direkt in den Bahnhof eingeführt. Ebenso muss der Bushof nach Westen verschoben werden.

Mit anderen Worten: Dem Bahnhof Lenzburg steht in den kommenden Jahren ein riesengrosser Eingriff bevor. Zwischen der Firma Schwarz Stahl AG westlich des heutigen Bahnhofgebäudes und des Geschäftshauses Arcamala beim Bahnhof-Kreisel erhält Lenzburg ein völlig neues Gesicht.

SBB setzen Massstab: Ab 2024 wird gebaut

Der Zeitplan ist ehrgeizig. «Die Testplanung sollte bis Mitte 2020 realisiert sein», erklärt Stücheli. Vonseiten der SBB sei ein klarer Meilenstein gesetzt: 2024 wollen die SBB mit den Bauarbeiten in Lenzburg starten. Ebenso drängt der Bau des Bushofs. Will man den Bundesbeitrag (Agglomerationsprogramm 1. Generation) nicht aufs Spiel setzen, müssen spätestens 2027 die Bagger auffahren.

Das Projekt wird von einer «Gemeinderätlichen Begleitgruppe Bahnhofplatz» unterstützt. Das Gremium war bereits 2012 bestellt, nach dem Rückzug von «Loop» jedoch ausgesetzt worden. Anfang Jahr hat die Kommission ihre Arbeit wieder aufgenommen. Einsitz haben politische Vertreter aus dem Einwohnerrat der Stadt Lenzburg sowie der Gemeinden Staufen und Niederlenz.