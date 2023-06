Lenzburg Er malt seit einem Nahtoderlebnis und einem dystopischen Traum Matthias Egger aus Aarau stellt im Müllerhaus Lenzburg seine Bilder aus und zeigt in einer Gedankenwolke kurze Texte.

Matthias Egger stellt seine Kunst im Müllerhaus Lenzburg aus. Bild: zvg

«Zwischen» heisst die Ausstellung von Matthias Egger, 30, aus Aarau. Im Müllerhaus Lenzburg zeigt der Künstler rund fünfzig Bilder in unterschiedlichen Formaten; kleinere im Format 50×70 Zentimeter, das grösste hat eine Fläche von mehr als 4 Quadratmetern.

Der Begriff «zwischen» führt zur Frage: Wo stehe ich? «Wir stehen immer zwischen, zwischen Momenten, zwischen Menschen», sagt Egger. Und letztlich zwischen Leben und Tod. Und an der Ausstellung? Zwischen Bildern, Texten und Musik von Giacomo Mattogno aus Berlin.

«Egal, was ich denke, es könnte auch ganz anders sein»

Ein Nahtoderlebnis (in den Bergen) und ein dystopischer Traum (nach der Lektüre von George Orwells «1984») hätten den gelernten Automechatroniker zum Schreiben und Malen gebracht. Quantenphysik fasziniert ihn. «Realität existiert nicht», steht auf Eggers Website. Er meint damit, dass es so viele Realitäten wie Existenzen gibt, was die Grenzen der Vorstellungskraft aufbreche: «Egal, was ich denke, es könnte auch ganz anders sein.»

Beinahe omnipräsent in Matthias Eggers Bildern sind Augen. Auch Nasen und Lippen kommen häufig vor. Gesichter also. Er malt einem Hinsehen, Spüren, Fühlen das Bild. Und dies, so die Intention des Künstlers, mit allen Sinnen, «ungefiltert durch übergestülpte Erwartungen». Als Barfussgänger mag er auch seinen Sohlen sinnliche Eindrücke gönnen.

Fühlen für Bilder – Denken für Texte

«Ich arbeite sehr intuitiv», beschreibt der Maler seine Arbeit im Atelier. Da bleiben Gedanken aussen vor. Meist arbeitet er an mehreren Bildern gleichzeitig. «Das Malen ist mein Ausgleich zum Denken und bringt mir Ruhe», sagt er. Er überlässt sich dem, was kommt – einige Bilder wirken sehr expressiv und schnell gemalt –, gewinnt Distanz durch späteres Betrachten, arbeitet weiter und beendet das Bild, wenn er es für fertig hält.

Matthias Egger ist Autodidakt – abgesehen von der gestalterischen Berufsmaturität. Auf seinem Beruf als Automechatroniker hat er nie gearbeitet. «Ich wollte immer selbstständig sein», sagt er, «wissen, wo meine Energie hinführt.» Das hat mit Verantwortung zu tun. «Mit Abstand am meisten Energie» investiert er in die Malerei, in den letzten Monaten vierzig bis fünfzig Stunden pro Woche. Dazu arbeitet er als Fotograf an Anlässen wie Hochzeiten oder Diplomfeiern. Und er ist beteiligt am «Näscht» an der Aarauer Metzgergasse.

Gedankenwolken und Musik ergänzen die Bilder

Die Bilder in ihrer satten Farbigkeit zeigen nicht nur, aber auch Lebensfreude. In den kurzen Texten, die an der Ausstellung als Gedankenwolke präsent sein werden, drückt der zivilisationskritische Grübler durch: «Ehe du dich versiehst, bricht alles zusammen. Ich glaube, unsere Ignoranz hat die Apokalypse verdient.»

Auch Todessehnsucht kann in diesen Texten Thema sein, gründend in seiner Nahtoderfahrung: «Als ich da in der Luft schwebte und mich von oben sah, war ich erfüllt von Liebe. Die schönste Liebe, die ich bisher erfahren durfte.» Und in gewissen Sätzen, die man mit Fug als Aphorismen bezeichnen kann, steckt auch Humor, Galgenhumor: «Plötzlich liefen alle voneinander weg und glaubten, allein gelassen zu werden.»

Vernissage der Ausstellung im Müllerhaus ist am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr. Matthias Eggers Werke sind bis zum 24. Juni zu sehen. Der Aarauer Stuhlbauer Piccolino bringt seine Stühle an die Vernissage nach Lenzburg.