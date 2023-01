Lenzburg Er drohte seinen Mitmenschen mit dem Tod – und muss trotzdem nicht ins Gefängnis Ein bald 33-jähriger Mann steht vor dem Bezirksgericht in Lenzburg wegen Brandstiftung und mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Er kommt mit einem blauen Auge, sprich: einer bedingten Strafe davon – dank langer Verfahrensdauer.

Im Zentralgefängnis Lenzburg steckte der Beschuldigte eine Zelle in Brand (Symbolbild). Severin Bigler

Immer wieder hat Ismet (Name geändert) sein Umfeld auf Trab gehalten. Mehrere Personen hat er beleidigt und massiv bedroht – auch mit dem Tod. Während seiner Untersuchungshaft steckte er die Arrestzelle in Brand und verursachte einen Schaden von über 55’000 Franken. Kürzlich vor dem Bezirksgericht in Lenzburg erschien aber kein unbeherrschter und ungehobelter Beschuldigter, sondern ein ruhiger, stämmiger Mann. So viel vorweg: Ins Gefängnis, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, muss er nicht. Verurteilt wird er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten.

Entgegen kommt Ismet die lange Dauer, über die sich das Verfahren bei den zuständigen Stellen hinzog. In den letzten fast drei Jahren hat er sich tadellos verhalten und bewiesen, dass er ein stabiles, eigenständiges und konfliktfreies Leben führen kann. Vor dem Gesamtgericht zeigte er Reue. «Es tut mir leid, was ich getan habe. Ich schaue, dass es nicht wieder vorkommt.»

Am Wohnort kam es zu einer Hausdurchsuchung

Dem bald 33-jährigen Schweizer vorgeworfen wurden Brandstiftung sowie mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Der sechsseitigen Anklageschrift ist zu entnehmen, dass es zu Beschimpfungen – auch gegenüber Polizisten –, zu wüsten E-Mails und Telefongesprächen sowie einer Hausdurchsuchung kam am Wohnort im Freiamt. Einer der Regionalpolizisten, der an einem grösseren Einsatz beteiligt war, sagte als Zeuge aus. Er erinnerte sich gut an den Sonntag Ende Juni 2019, an das Hickhack, wie er sagte. Der Beschuldigte sei der Polizei bekannt gewesen.

Mit Verfügung des Zwangsmassnahmengerichts des Kantons Aargau von Anfang Juli 2019 wurde Ismet für 170 Tage in Untersuchungshaft versetzt. In der Arrestzelle im Zentralgefängnis Lenzburg stiess der laut Anklageschrift «äusserst verärgerte» und «frustrierte» Beschuldigte auf ein Feuerzeug in der Matratze und zündete damit den Schaumstoff an. Es gab eine Stichflamme. Die Feuerwehr musste alarmiert, der Rettungshelikopter aufgeboten werden. Er habe nicht gewollt, dass es so ausarte, sagte Ismet auf die Frage von Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger. Er habe den Feueralarm auslösen wollen, um aus der Arrestzelle geholt zu werden.

Schliesslich hat es «Klick gemacht im Kopf»

Während der Untersuchungshaft sei ihm klar geworden, dass er etwas ändern müsse, dass es so nicht weitergehen könne, dies kein Zustand sei, führte er aus. «Es hat Klick gemacht im Kopf.» Ismet stammt aus schwierigen Familienverhältnissen, hat eine Anlehre absolviert, war zeitweise auf dem zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt. Heute bezieht er eine IV-Rente, kommt mit bescheidenen Mitteln über die Runden.

Der Beschuldigte stand vor dem Bezirksgericht in Lenzburg. Eva Wanner

Bei Ismet wurde eine dissoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Er ist in Behandlung und muss Medikamente nehmen. Eine Vertreterin der sozialpsychiatrischen Spitex hilft ihm mit regelmässigen Besuchen, die vergangenen Ereignisse aufzuarbeiten. Ebenfalls unterstützt sie ihn bei finanziellen Angelegenheiten. Sie sagte als Zeugin aus, der Beschuldigte habe eine erfreuliche Entwicklung durchgemacht, zeige Verantwortung, sei hilfsbereit, pflege einen respektvollen Umgang mit den Mitmenschen und gute Kontakte zur Familie und zur Nachbarschaft. Sie habe ihn als sehr sozialen Menschen kennen gelernt. Die damaligen Drohungen seien ein Hilferuf gewesen. Ismet habe sich in einem Ausnahmezustand befunden, habe seine Gefühle nicht kontrollieren können.

Gericht sieht von ambulanter Massnahme ab

Der Beschuldigte sehe sein damaliges Fehlverhalten ein, sagte auch der Verteidiger in seinem Plädoyer. Er habe seine Chance gepackt, sei einsichtig. Eine Gefängnisstrafe wäre, hielt der Verteidiger fest, verheerend und kontraproduktiv. Der Beschuldigte sei – trotz markiger Worte – nie gewalttätig geworden, habe nie eine Waffe besessen, von ihm gehe keine Gefahr für die Allgemeinheit aus. Auch die Anordnung einer ambulanten Massnahme sei nicht angebracht, nicht verhältnismässig, zeigte sich der Verteidiger überzeugt.

Anders sah es die Staatsanwältin. Sie ging von einer schlechten Prognose aus. Die Rückfallgefahr sei erheblich. Das Gericht sprach sich schliesslich gegen die Anordnung einer ambulanten Massnahme aus und entschied, dass der bedingte Strafvollzug zu gewähren sei. In ihrer kurzen mündlichen Begründung wies die Gerichtspräsidentin auf die stark veränderten Umstände hin. Der Beschuldigte habe die Zeit genutzt, um an sich zu arbeiten. Mit den Verfahrens- und Untersuchungskosten sowie der Anklagegebühr muss er aber einen happigen Betrag von über 23'000 Franken berappen.