Lenzburg «Entspricht dem Wandel in der Gesellschaft»: Grüne setzt sich für Stellvertretungsregelung im Einwohnerrat ein In dieser Legislaturperiode ist die Revision der Gemeindeordnung vorgesehen in Lenzburg. Bei dieser Gelegenheit sei zu prüfen, ob und wie eine angemessene Stellvertretungsregelung für den Einwohnerrat aufgenommen werden kann, findet Anja Kroll von den Grünen.

Der Lenzburger Einwohnerrat – hier an der Sitzung im vergangenen September in der Aula Lenzhard – zählt 40 Mitglieder. Bild: ewa

Die Mitglieder des Grossen Rats haben sie bereits, die Fraktion der Grünen im Einwohnerrat Lenzburg wollen sie künftig: Die Möglichkeit, sich bei längerer Abwesenheit durch eine andere Person vertreten zu lassen im Rat. Mit einem Postulat setzt sich Anja Kroll zusammen mit Mitunterzeichnenden – auch von SP und Mitte – für eine Stellvertretungsregelung ein, und damit für eine Ergänzung der Gemeindeordnung. Diese stamme aus den Siebzigerjahren, eine Revision sei in dieser Legislaturperiode vorgesehen, hält Anja Kroll fest. Bei dieser Gelegenheit, fügt sie an, sollte eine angemessene Stellvertretungsregelung für den Einwohnerrat – und eine Aufnahme in die Gemeindeordnung – geprüft werden.

Anja Kroll ist Einwohnerrätin der Grünen. Bild: zvg

Der Tendenz einer zunehmenden Flexibilisierung in der Arbeitswelt und in den Lebensmodellen vieler Menschen soll auch in der Gemeindeordnung Rechnung getragen werden, lautet ihre Begründung. Menschen aller Generationen – nicht nur Mütter – gerieten vermehrt in Lebenssituationen, in denen ein mehrmonatiger Rückzug vom lokalpolitischen Amt eine sinnvolle Massnahme sein könne, um eine drohende Überlastung abzuwenden, führt Anja Kroll weiter aus. In einer Gesellschaft, in der lebenslanges Lernen immer wichtiger werde, seien ausbildungsbedingte Abwesenheiten ebenfalls ein guter Grund für eine Stellvertretung. Kurz: «Eine angemessene Vertretungsregelung im Einwohnerrat bei der anstehenden Überarbeitung der Gemeindeordnung vorzusehen, macht diese robuster und entspricht dem Wandel in der Gesellschaft», so ihr Fazit.

Im Aargauer Grossen Rat machte die GLP-Fraktion Anfang dieses Jahres als erste von der Stellvertretungsregelung Gebrauch: Iva Marelli übernahm das Amt von Leandra Kern-Knecht, die in den Mutterschaftsurlaub ging. Deutlich Ja gesagt zur Stellvertretungsregelung für länger verhinderte Parlamentsmitglieder hatte das Stimmvolk im vergangenen September an der Urne. (mhu)