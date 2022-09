Lenzburg Einwohnerrat diskutiert Budget, winkt es schliesslich aber durch Debatte um Löhne und Stellenprozente: Alle fünf Änderungsanträge aus dem Lenzburger Einwohnerrat fanden aber keine Mehrheit.

Der Lenzburger Einwohnerrat besprach unter anderem das Budget. Eva Wanner

Ein knappes Plus von etwas über 100'000 Franken, das steht unter dem Strich des Budgets, das der Stadtrat ausgearbeitet hat. Der Steuerfuss bleibt bei 105 Prozent. Gestern Donnerstagabend ging die Vorlage in den Einwohnerrat. Francis Kuhlen formulierte das Fazit über das Budget namens der Geschäftsprüfung- und Finanzkommission so aus: «Seriös erarbeitet, nicht mit ausserordentlich hohem Risiko behaftet.» Auch Votantinnen und Votanten aus dem Einwohnerrat fanden lobende Worte.

Diskutiert wurde die Erhöhung um 10,2 Vollzeitstellen. Einig waren sich die Votantinnen und Votanten aber darin, dass es sich um eine historisch hohe, wohl nie dagewesene Erhöhung des Etats handelt. Verschiedentlich genannt wurde auch die Dividende der SWL in der Höhe von 1,5 Millionen Franken. Dies in Anbetracht der unsicheren Lage in diesem Bereich.

Um den Lohn ging es in der Detailberatung der SVP. Zwei Anträge stellte sie zu diesem Thema. Einmal ging es, angesichts der auf dieses Jahr hin genehmigten Lohnerhöhung, darum, dem Stadtrat die zwei Prozent Teuerungsausgleich zu streichen. Der Änderungsantrag der SVP fand allerdings keine Mehrheit. Eben so wenig der zweite in Sachen Lohn. Dieser Änderungsantrag betraf den Budgetposten, dass dem Personal eine generelle Lohnerhöhung von 2 Prozent bezahlt werden soll und weitere 0,5 Prozent der Lohnsumme für individuelle Erhöhungen möglich sein sollen. Die SVP wollte diese von total 2,5 Prozent auf 1,5 Prozent kürzen. Allerdings konnte sich auch hierfür keine Mehrheit im Einwohnerrat begeistern.

Weitere drei Anträge, die verschiedene Bereiche des Budgets betrafen, wurden teilweise diskutiert, fanden im Gremium aber ebenfalls keine Mehrheit. Das Budget wurde so, wie es der Stadtrat erarbeitet hatte, ohne Gegenstimme genehmigt. Das letzte Wort hat das Stimmvolk am 27. November an der Urne.

Genehmigt haben die 34 anwesenden Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte den Kredit von 1,295 Mio. Franken für die Sanierung der Ringstrasse Nord. Ein Rückweisungsantrag kam nicht durch.

In Pflicht genommen worden sind Sigrid Schärer (Grüne) und Sofie Kamber (SP) als neue Mitglieder des Einwohnerrats. Regula Züger Caceres Arroyo (Grüne) ist als Stimmenzählerin gewählt worden, Ivanka Bašic (SP) als neues Mitglied in die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission.