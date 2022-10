Lenzburg «Eingriffe können verzerrend wirken»: Der Stadtrat mischt sich nicht in die Preispolitik der SWL Energie AG ein Unsicherheiten und Sorgen hinsichtlich der hohen Kosten sind – da und dort – gross in der aktuell turbulenten Situation. Aber: Die SWL Energie AG ist selbst für die Festlegung der Preise zuständig, findet der Stadtrat Lenzburg.

Die SWL Energie AG stellt neben Strom auch Gas, Wärme und Wasser zur Verfügung. (Symbolbild) Stefan Kaiser

Auch wenn der Stadtrat Lenzburg anerkennt, dass die steigenden Energiepreise eine finanzielle Herausforderung darstellen können für einen Teil der Bevölkerung: Eine Notwendigkeit, auf die Preisgestaltung der ortsansässigen SWL Energie AG und deren Gewinn einzuwirken, sieht er nicht.

Mit einer schriftlichen Anfrage hatte sich die Mitte-Einwohnerratsfraktion nach der Energieversorgung sowie den Strompreisen erkundigt. Die Fraktion wies darauf hin, dass die SWL Energie AG – diese ist im Eigentum der Einwohnergemeinde – ihren Gewinn im Jahr 2021 um 5,8 Prozent gesteigert hat auf 3,64 Mio. Franken. Im Vorjahr war es eine Steigerung um 22 Prozent auf 3,44 Mio. Franken.

Kaufkraft der Bevölkerung hat keinen Einfluss

In seiner jetzt vorliegenden Antwort hält der Stadtrat in enger Zusammenarbeit mit der SWL Energie AG fest, dass er die Sorgen teilt hinsichtlich der hohen Energiekosten. Lenzburg als Gemeinde mit einem grossen Anteil an Gasversorgung sei von den aktuellen Unsicherheiten betreffend Versorgungssicherheit und Preisentwicklung stark betroffen.

Die Festlegung der Preispolitik bei den verschiedenen Energieträgern liegt aus Sicht des Stadtrats aber in der Kompetenz der SWL Energie AG. Die Kaufkraft der Bevölkerung dagegen – egal ob steigend oder sinkend – wirke sich nicht auf die Preisgestaltung aus.

Den grössten Teil zum Gewinn der SWL Energie AG trage das Geschäftsfeld des Gases bei – rund 80 Prozent, führt der Stadtrat weiter aus. Auf das Stromgeschäft seien rund 15 Prozent zurückzuführen. Eine finanzielle Herausforderung sei der infolge der Energiekrise markant wachsende Anteil der Haushalte, die ihre Gasheizungen durch Wärmepumpen oder Holzheizungen ersetzen, «während es kaum mehr Neuanschlüsse gibt».

Eine langfristige Investition sei der für Lenzburg zentrale Bereich der Fernwärme, «deren Rentabilität sich ebenso wie die Investition ins Glasfasernetz erst zukünftig auf den Gewinn auswirken wird», so die Behörde.

Apropos Gewinn: Die Dividende soll auch 2023 in der Grössenordnung ausgeschüttet werden, wie in der Eigentümerstrategie vorgesehen. Die Frage nach einer reduzierten Gewinnerwartung stellt sich gemäss Stadtrat erst fürs Geschäftsjahr 2023 und damit für die Dividende, wie sie ins Budget 2024 aufgenommen wird.

Ausreichende Menge zu konkurrenzfähigem Preis

Kurz: Der Stadtrat erachtet die geltenden Regelungen hinsichtlich der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte als ausgewogen und in der aktuellen Situation angemessen, heisst es zusammenfassend. Festgehalten ist in der Eigentümerstrategie, dass die SWL Energie AG durch ihre Preispolitik sowie durch geeignete Beschaffungskooperationen und Verträge sicherzustellen hat, dass Strom, Gas, Wärme und Wasser in ausreichender Menge und zu einem Preis verfügbar sind, der im Schweizer Markt als konkurrenzfähig gilt.

Energiepreispolitik stelle nicht das zweckmässige Instrument für die Erreichung sozialpolitischer Ziele dar, schreibt der Stadtrat abschliessend. «Hierfür gibt es geeignete und gute ausgebaute Gefässe. Eingriffe in die Preispolitik können aus marktwirtschaftlichen Überlegungen verzerrend wirken oder gar kontraproduktiv sein.»