Lenzburg Eine Auszeichnung für den wortwörtlich «coolsten» Ort in Lenzburg Im Rahmen des Projekts «3-2-1-heiss!», schloss sich die Stadt Lenzburg mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Das Ziel: den angenehmsten Platz der Stadt zu küren. Das Ergebnis steht nun fest.

Die Verantwortlichen von «3-2-1-heiss!» in Lenzburg: Max Chopard-Acklin (links) und Matthias Ammann. Bild: Olga Kuck

Das Thermometer steigt und mit ihm die Sorge um das Mikroklima in unseren Städten. Besonders in dicht bebauten Gebieten entstehen sogenannte «Hitzeinseln» – Orte, an denen die Temperaturen bis zu zehn Grad höher sind als in umliegenden, ländlichen Regionen. Als Antwort auf diese Entwicklungen wurde in Lenzburg das Projekt «3-2-1-heiss!» gestartet. Das Vorhaben ist eine Initiative des Unternehmens catta in Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau.

Das Aarauer Unternehmen catta ist bekannt für seine Expertise in der Kommunikation komplexer wissenschaftlicher Themen. Matthias Ammann ist Projektleiter und hat schon mehrere wissenschaftliche Projekte durchgeführt. Er erklärt: «Wir möchten Bewusstsein schaffen und einen konkreten Beitrag leisten.» Im Rahmen von «3-2-1-heiss!» wurden auch Klimaspaziergänge vom Naturama Aargau angeboten, bei denen die Bürgerinnen und Bürger mehr zum Thema Klimaerwärmung lernen konnten.

Das Projekt «3-2-1-heiss!» fand in Lenzburg grossen Anklang: Insgesamt 13 Personen und drei Schulklassen folgten dem öffentlichen Aufruf und erfassten über den Zeitraum von 19. Juni bis 7. Juli die Temperaturen von verschiedenen Orten der Stadt. Im Total konnten so 364’498 Datenpunkte gesammelt werden. Diese sollen nun einen wertvollen Überblick bieten; über die «Hotspots» von Lenzburg, die besonders von Hitze betroffen sind, und die kühleren Plätze, die als Zufluchtsorte dienen können.

Die teilnehmenden Schulklassen visualisieren die Ergebnisse ihrer Messresultate auf Plakaten. Bild: Olga Kuck

Am Montagabend war es dann so weit: Matthias Ammann präsentierte unter den Arkaden des Alten Gemeindesaals gemeinsam mit Max Chopard-Acklin, Fachleiter Umwelt der Stadt Lenzburg, die aus dem Projekt gewonnenen Daten. Die rege Diskussion der Anwesenden zeigte die Dringlichkeit des Themas. Ein Ort stach besonders heraus: der Markus-Roth-Platz wurde von fast allen Teilnehmenden als extrem heiss empfunden.

Sofort wurde nach Lösungsansätzen gesucht: Könnte eine Begrünung Abhilfe schaffen? Sollte man die Asphaltierung reduzieren? Die Inputs und Erkenntnisse wurden aufgenommen und fliessen direkt in die Weiterverfolgung der Klimastrategie von Lenzburg ein. Der Stadtrat hat Ziele für die Amtsperiode 2022–25 festgelegt und strebt die Erreichung von «Netto-Null» bis 2040 an.

Die Informationsveranstaltung ist gut besucht. Bild: Olga Kuck

Doch nicht nur die «Brennpunkte» waren von Interesse. Mit Spannung wurde die Abstimmung erwartet, bei welcher der angenehmste Ort Lenzburgs gekürt werden sollte. Vier Plätze schafften es in die engere Auswahl: der malerische Fünfweiher, der eher unbekannte Park Langenbach, der städtische Ziegelacker und der grüne Widmi-Park. Die Entscheidung fiel deutlich aus: Der Ziegelacker wurde zum klimatisch angenehmsten Ort Lenzburgs gewählt und wird fortan mit einem Plakat als solcher gekennzeichnet.

Abgerundet wurde die Informationsveranstaltung durch die Rede von Stadtammann Daniel Mosimann. Mit den Worten «Es esch sehr heiss hüt» stieg er ein und fragte dann rhetorisch: «Wo findet man in Lenzburg ein angenehmes Plätzchen zur Abkühlung?» Wir wissen es nun: Der Ziegelacker ist der Ort der Wahl. Zur Feier des Tages gab es für alle Anwesenden ein erfrischendes Eis.